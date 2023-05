Poble Actiu aposta per renaturalitzar les Guixeres i el riu Anoia

Poble Actiu ha presentat les seves propostes en l’àmbit de zones verdes i espais naturals. Les zones verdes aporten benestar físic i psíquic i atenuen la temperatura en un entorn urbà dominat per construccions i asfalt que absorbeixen la calor. També filtren l’aire contaminat, contribuint a la salut de la ciutat. Pau Ortínez explica que “els espais verds s’han de construir segons el criteri del mínim manteniment possible i adaptats al canvi climàtic, amb perspectiva de mitjà i llarg termini, tal com estan fent les ciutats més avançades. Per això l’aposta del ‘biollac’ va en sentit contrari, ja que requereix un manteniment per bombejar l’aigua, retirar els llots o reomplir l’aigua evaporada. S’ha fet sense preveure les condicions climàtiques dels propers anys”. Poble Actiu considera imprescindible crear una Carta del Verd de la ciutat per tal d’identificar les espècies idònies segons l’entorn (carrer, parc, grau d’ombra,..), la seva adaptació al canvi climàtic, el mínim manteniment, la seva contribució a la biodiversitat i possibles al·lèrgies.

Recuperació i renaturalització de les Guixeres i el riu Anoia

La formació municipalista aposta per recuperar i renaturalitzar les Guixeres i el riu Anoia. Segons Elisabet Farrés, “les antigues Guixeres tenen un interès especial pel seu passat històric i per una vegetació pròpia dels terrenys on hi ha guix. Per això, aprofitant l’Anella Verda, proposem una restauració integral que recuperi el seu valor ecològic i educatiu”. Afegeix que “el riu Anoia és un espai clau d’Igualada per al cicle de l’aigua, per la seva biodiversitat, per la seva tradició d’horts, per ser un espai de lleure, i perquè forma part de la seva història. Cal una restauració natural i paisatgística que s’ha de complementar amb la instal·lació i manteniment de sistemes de retenció per evitar l’abocament de residus provinents de la xarxa de sanejament”.

Més espais verds connectats a l’entorn de centres educatius i centres sanitaris

Al voltant dels centres educatius i sanitaris hi ha població vulnerable que cal protegir del soroll, la contaminació atmosfèrica o dels cops de calor. Per això, el pla de mobilitat de Poble Actiu ja proposa una pacificació d’aquestes entorns. Pau Ortínez explica que “cal fer créixer el verd en totes aquestes zones perquè milloren la salut. Entenent que les zones verdes no son de gespa, arbustos i flors, sinó que són zones amb arbres que amb la seva ombra facilitin el desplaçament als vianants. Un cas molt clar és l’espai entre l’Hospital i el Cap Nord, que actualment és un erm d’asfalt. Nosaltres proposem connectar aquest espai creant un itinerari d’arbres que arribi fins a la zona esportiva de les Comes i l’Anella Verda”. La formació municipalista afegeix que també cal relligar totes les zones verdes de la ciutat. En aquest sentit, proposen que la reforma del Passeig ha d’anar acompanyada d’una connexió verda amb el Parc de l’Estació Vella, l’Avinguda Gaudí, i que arribi fins al riu. Finalment el candidat comenta que “cal acabar la part est del Parc Central, on proposem crear-hi una nova zona verda que connecti amb la Riera d’Òdena”.

Ampliar les zones verdes en solars en desús i més arbres als carrers

Finalment, també han volgut destacar la proposta de transformar solars en desús del nucli urbà en espais verds. Igualada és una ciutat compacta, amb un centre històric que no deixa gaire espai per a noves zones verdes. Per això Poble Actiu ha identificat aquells solars en desús que es podrien convertir en petites illes verdes al centre de la ciutat. Elisabet Farrés explica que “cal complementar-ho replantant els arbres tallats o morts i posant més arbres als carrers de voreres amples, o aprofitant les noves amb reducció d’aparcaments”. La formació municipalista també aposta per ampliar l’espai al voltant dels arbres (els escocells) perquè hi puguin créixer plantes, disminuir la superfície asfaltada i així facilitar la infiltració de l’aigua.