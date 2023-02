Junts per Igualada demana presentar diverses esmenes als pressupostos de la Generalitat

El president de Junts per Igualada, Marc Castells, acompanyat de Carlota Carner, ha lliurat al grup parlamentari Junts per Catalunya les esmenes sobre Igualada a incorporar als pressupostos de la Generalitat, a través de la tramitació d’aquests comptes, que ara s’ha iniciat al Parlament de Catalunya.

En una trobada al Parlament, Junts per Igualada ha entregat al president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, i a la seva portaveu, Mònica Sales, les esmenes per incorporar tres projectes cabdals per a la ciutat en els pressupostos de l’exercici 2023 i que haurien de permetre iniciar la construcció d’un nou Centre d’Atenció Primària urbà; l’ampliació de l’edifici de l’Institut Milà i Fontanals i la construcció d’un nou pavelló poliesportiu.

Marc Castells espera “que durant la tramitació de les esmenes al Parlament la resta de grups parlamentaris, sobretot ERC i PSC, donin suport a aquestes inversions tant necessàries per a Igualada. No s’entendria anar en contra d’uns projectes que han de millorar, sens dubte, la qualitat de vida dels igualadins i les igualadines, i millorar la competitivitat de les empreses”.

Paral·lelament als tres projectes, també s’ha sol·licitat que, a través de la Llei de mesures d’acompanyament dels pressupostos, s’elimini el sobre cost que suposa el rescabalament, per part de les empreses de la comarca de l’Anoia, de la construcció de la subestació elèctrica, ubicada al municipi de Vilanova del Camí.

La construcció d’un nou CAP urbà, comenten des de Junts per Igualada, respon a la necessitat de millorar l’atenció primària a la ciutat amb un equipament més ampli i adaptat a les necessitats sanitàries actuals i a l’accessibilitat, una demanda, aquesta darrera, que encara no s’ha resolt.

Per la seva banda, l’ampliació de l’edifici de l’institut Milà i Fontanals ha de permetre poder ampliar l’oferta educativa d’aquest centre, ja que actualment 400 alumnes queden cada curs sense plaça i sense poder cursar la seva primera opció. Aquest projecte hauria de permetre també oferir aquells estudis professionals que el teixit empresarial de la ciutat i de la comarca reclamen de fa anys per a cobrir les seves necessitats de mà d’obra qualificada. De fet, l’Ajuntament conjuntament amb el mateix centre educatiu, ja van elaborar al seu dia un pla funcional i el van posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Finalment, també reclament la construcció d’un nou pavelló poliesportiu ha de contribuir a ampliar l’oferta d’equipaments esportius a la ciutat, després que l’any 2019 s’inaugurés un nou poliesportiu a Les Comes, davant els milers d’usuaris que cada any utilitzen aquestes instal·lacions.