Per Dijous Llarder, coca de llardons i coca de recapte!

Com tots sabem, Dijous Llarder és el dia que coneixem per consumir aliments com botifarra i ous. Però com no podia faltar a tota tradició, també hi ha dolços típics. En aquesta ocasió, es tracta de la coca de llardons, que també la mengem en festes com Sant Joan.

La coca de llardons té el seu origen al voltant del segle XV, a casa nostra, a Catalunya. Era un aliment fàcil de cuinar i amb ingredients assequibles per a tothom. Es calcula que cap al segle XIX la recepta popular catalana va arribar a Andalusia, on la van adoptar amb molt èxit amb el nom ‘coca de chicharrones’.

Normalment, es consumeix acompanyada de vi, moscatell o cava, i actualment les podem trobar tot l’any a forns i pastisseries.

Per als que “són més de salat”, coca de recapte

De la mateixa manera que la coca de llardons, en dates com el Dijous Llarder també és costum menjar les coques de recapte. Es tracta d’una massa de pasta de full acompanyada de verdures, hortalisses, carn, embotits o peix. Les més típiques són les que porten escalivada i sardines, les de botifarra i carabassot o les d’embotit amb ceba. En definitiva és una coca de la qual en podem trobar amb moltes varietats i durant tot l’any. Es poden consumir fredes o calentes.

El seu origen és molt antic i es relaciona amb el recapte d’aliments. El recapte és la provisió d’aliments que ens emportem per menjar fora de casa. Durant el dijous llarder era costum passar el dia al camp i emportar-se la coca per menjar-la fora. Amb els anys, aquest aliment salat va passar a anomenar-se coca de recapte per aquest motiu i així ho conservem actualment.

Si tu també vols gaudir aquest Dijous Gras d’una bona coca de llardons o bé de recapte, al forn de pa Jaume i Vicenç en trobaràs unes de ben bones. La seva llarga experiència com a forners t’asseguren uns productes exquisits i de qualitat! Reserva o compra les coques passant per algun dels seus establiments o trucant al 669207322.