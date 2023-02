Important i treballada victòria de l’IHC davant el Voltregà (3-1)

L’Igualada Rigat va obtenir dimecres una important i treballada victòria davant el Voltregà (3-1), si bé no es va resoldre fins els darrers instants.

La primera part va tenir moltes ocasions per ambdós equips, per a l’Igualada a l’inici, i per als d’Osona en la recta final abans del descans, però curiosament va ser llavors quan es va moure el marcador. Roger Bars va tenir un parell d’oportunitats molt clares davant Miquel Estrada, però sense sort. N’hi va haver més, però mica en mica el Voltregà va anar prenent la mida als igualadins i entrant més en el partit, fins que va començar a arribar més perillosament davant Guillem Torrents, amb un Eric Vargas molt incisiu. Els d’Osona van gaudir d’una falta directa, però el xut de Gerard Teixidó, amb molta intenció, el va desviar el porter igualadí.

Mats Zilken va estrenar el marcador de penalti gràcies a una clara falta dins l’àrea que va enviar el porter titular dels osonencs a la banqueta, i el jove Javi Sánchez, no va poder fes res davant el potent xut de l’igualadí, a poc més de tres minuts de l’intermedi. Quan semblava que s’arribaria en taules al descans, una acció murri d’Aleix Molas, darrere Torrents amb una rematada prop del pal, va col.locar les coses on estaven abans.

L’IHC Rigat, que no va poder comptar tampoc en aquest partit amb Aleix Marimon, que segueix amb molèsties físiques, va sortir a la pista amb les piles posades des de l’inici, i això es va traduir de seguida en ocasions, marejant als blanc-i-blaus amb ràpides transicions, movent la bola i atrevint-se a buscar l’àrea, però va ser amb un bon llençament des de fora de l’àrea, creuat, que Bernat Yeste va tornar a posar als arlequinats per davant, i ben a prop va estar poc després per a fer un altre gol.

La situació va desesperar Lluís Teixidó, que va intentar corregir les coses amb un temps mort, però no van canviar gaire. L’entramat defensiu dels nostres era sòlid, i quan els d’Osona arribaven bé, es trobaven amb Torrents. A gairebé quatre minuts del final, el Voltregà va cometre la desena però la falta directa executada per Gerard Riba la va desviar el porter. El mateix li va passar l’IHC a 1’43” pel final, i Torrents, amb una doble aturada, va evitar l’empat, firmant una nit espectacular, fins que Riba va sentenciar a tres segons de la conclusió.

L’IHC Rigat jugarà dissabte el partit de la dinovena jornada a la pista del Girona, a les 8 del vespre. Els gironins arriben al partit després de sortir golejats de Calafell (4-1), i de fet no guanyen a la OK Lliga des del 8 de gener, quan van derrotar a domicili el Sant Cugat. A casa, els blanc-i-vemrmells només han guanyat 2 dels 9 partits disputats, un balanç molt pobre que esperem es repeteixi demà. En les últimes quatre temporades els igualadins han sucat a la pista gironina, amb dos empats i dues victòries.

IGUALADA RIGAT, 3 (1+2): Guillem Torrents, Uri Llenas, Tety Vives, Roger Bars i Marc Carol. També Mats Zilken (1), Nil Cervera, Gerard Riba (1) i Bernat Yeste (1).

VOLTREGÀ STERN, 1 (1+0): Miquel Estrada, Eric Vargas, Jordi Burgaya, Aleix Molas (1) i Gerard Teixidó. També Javi Sánchez (ps), Didac Alonso i Humbert Serra.

Gols: 1-0, Mats Zilken (21, p). 1-1, Aleix Molas (24′). 2-1, Bernat Yeste (29′). 3-1, Gerard Riba (49′).

Àrbitres: Josep A. Ribó i Raul Burgos. Blaves a Miquel Estrada, Bernat Yeste i Gerard Teixidó.