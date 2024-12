Junts Per Masquefa ataca contra el govern municipal demanant més transparència

Junts per Masquefa, demana a través d’un comunicat enviat a mitjans la convocatòria d’un ple extraordinari “per posar de manifest la manca de transparència i poca disponibilitat d’informació per part de l’actual equip de govern als regidors de l’oposició”.

Segons Junts, el fet que el ple de desembre se celebres el dilluns 2 a les 8 del matí enlloc de la tarda, ho llegeixen com un “impediment per fomentar la participació ciutadana”, i per altra banda denuncien que moltes de les peticions de la formació “han estat ignorades”. Per altra banda, Junts carrega contra l’alcalde del municipi dient que “ha incomplert la llei, obstaculitzant l’accés a la informació i no acceptant el procés de mediació, a més de desqualificar la tasca de l’oposició” arran que la GAIP, Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, segons Junts hagi “emès diverses resolucions obligant a l’Ajuntament a facilitar la documentació sol·licitada”.

En aquest sentit, Junts per Masquefa lamenta que l’alcalde “rebutgés participar del procés de mediació proposat per la GAIP, vulnerant així la llei que estableix aquesta via per a la resolució de conflictes”. Segons Junts, gràcies a les resolucions de la GAIP, “ara disposen d’informació que haurien pogut tenir el primer dia que es va demanar, al mes d’abril”.

L’oposició insisteix que “la transparència i l’accés a la informació són drets fonamentals i que qualsevol impediment en aquest sentit suposa un greu incompliment de les obligacions de govern.” Finalment, la formació explica que a causa dels fets que denúncia, va demanar reprovar l’alcalde, i li demanen que “rectifiqui aquesta actitud i que es prenguin mesures per garantir la transparència i l’accés a la informació de forma eficient”.