Jordi Cuadras vol liderar el projecte del tren gran si és alcalde

Jordi Cuadras ha presentat un Pla per aconseguir el tren gran d’Igualada a Barcelona si el proper 28 de maig és escollit alcalde de la ciutat. Es tracta d’un programa de treball, diu, “ambiciós però realista per fer sentir la veu d’Igualada en la lluita pel tren” i que formarà part del programa electoral d’Igualada Som-hi. El tren gran fa referència a l’Eix Transversal Ferroviari de passatgers i mercaderies que està projectat de Lleida a Girona tot transcorrent per l’interior de Catalunya i que tindria un ramal per connectar Igualada amb Martorell tot vorejant l’autovia A-2 per arribar fins a Barcelona en 40 minuts.

Cuadras afirma que “vull ser l’alcalde que porti el tren gran a Igualada”. Explica que “el govern de Marc Castells ha mantingut el projecte tancat en un calaix els darrers 12 anys, cal tornar-lo a posar sobre de la taula perquè Igualada agafi un nou impuls. Necessitem el tren per ser més competitius i millorar la vida de la gent i ara és el moment de tornar-lo a defensar. No ho diem perquè sí, ho diem perquè sabem com fer-ho”. El portaveu a l’oposició afirma que hi ha dos factors del context actual que són importants a tenir en compte per a fer realitat el projecte: “el primer és que en un moment d’emergència climàtica la Unió Europea invertirà en línies ferroviàries i el segon és l’alta congestió de la xarxa ferroviària de l’Àrea Metropolitana que fa que es necessitin projectes com el tren gran”.

El Pla presentat per Jordi Cuadras proposa que Igualada lideri el projecte amb una aliança amb el Port de Barcelona, la Zona Franca i el Port Sec de Saragossa per reclamar, junts, una línia de tren que els uneixi i que passi per Igualada i que els connecti amb Europa evitant la congestionada xarxa de tren metropolitana. Els dos ports es convertirien, per tant, en dos pols d’activitat econòmica que passarien a estar connectats per aquesta línia amb Igualada al centre: “El tren gran arribarà si som capaços de fer aliances amb aquests actors que els interessa la línia i tenen capacitat d’influència. Sabem com fer-ho i ho farem”.

Cuadras també proposa, dins el Pla presentat, aliar-se amb Lleida i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com amb els Ajuntaments i Consells Comarcals per on circula la proposta de la línia per tenir força institucional i portar la necessitat del projecte al govern de la Generalitat, al Govern d’Espanya i a la Unió Europea. A més, recorda que el tren gran hauria de ser inclòs dins l’agenda catalana del Corredor Mediterrani perquè enllaci aquest Corredor amb l’interior de la Península: “Igualada i la Conca d’Òdena han d’esdevenir un nou pol industrial, una porta ràpida a Europa pels productes de les empreses catalanes i de la resta d’Espanya I que la línia sigui també per passatgers. Ho tenim al nostre abast si ho lluitem”.

El portaveu de la formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta remarca que “el tren gran és un projecte de país que Igualada ha de liderar per agafar un nou impuls. Volem liderar aquest projecte i ser-ne el centre”. Jordi Cuadras afegeix que “no és un projecte que farem d’avui per demà però si no el lluitem no l’aconseguirem mai. Volem que Igualada tingui un govern que deixi d’estar de braços creuats i a partir del proper mes de maig passi a tenir un govern que actuï perquè això sigui una realitat”.

El projecte del tren gran va quedar aprovat a l’any 2010 per la Generalitat. Un cop va canviar el govern de la Generalitat i de l’Ajuntament d’Igualada, es va aparcar el projecte i no s’ha avançat. De fet, el govern de Junts a l’Ajuntament d’Igualada no ha arribat a convocar mai la Taula Unida pel Tren Gran que va aprovar crear a instàncies del PSC al ple del mes de març de l’any 2012.