Jordi Cuadras pren nota de les polítiques d’habitatge de Sabadell

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, ha obert a Sabadell una ronda de visites per diferents ciutats de Catalunya per a conèixer exemples de polítiques d’habitatge i presentar un pla per resoldre aquest problema a Igualada. Cuadras s’ha reunit amb l’alcaldessa de Sabadell Marta Farrés i, acompanyat del regidor Quim Roca, també ha mantingut una trobada amb el regidor d’habitatge de la cocapital vallesana, Eloi Cortés.

Jordi Cuadras afirma que “fa temps que denunciem que Igualada té un problema amb l’habitatge. A més de denunciar-ho, volem posar solucions sobre de la taula i per això durant les properes setmanes visitarem municipis que tenen bones pràctiques en aquest àmbit per a poder conèixer-les de primera mà. El problema de l’habitatge no només el té Igualada sinó que és un problema que afecta moltes ciutats, per això el primer que fem és visitar aquestes ciutats i compartir problemàtiques i possibles solucions. Tot plegat ens permetrà configurar un pla que proposarem per aplicar a Igualada”.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta ha tractat, amb el govern de Sabadell, qüestions com la rehabilitació dels pisos buits, els mecanismes que té un Ajuntament per aconseguir posar aquests pisos al mercat i a disposició de la ciutadania, els pisos per estudiants i l’empadronament de persones sense sostre o en situació d’emergència habitacional. També s’ha pogut conèixer la potència de l’empresa pública d’habitatge de Sabadell, el seu finançament i el projecte de crear nous pisos de lloguer assequible municipals que té en marxa.

Cuadras detalla que “no pararem de fer propostes i reivindicar una política d’habitatge ambiciosa fins que Igualada no garanteixi el dret a l’habitatge a tothom. Per això cal treballar diferents fronts: la rehabilitació dels pisos buits, la pressió als bancs i grans tenidors que tenen pisos sense posar al mercat a través de les ordenances i expedients municipals i la construcció d’habitatge públic que sigui el coixí d’ajuda per moltes famílies”.