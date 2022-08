Jordi Cuadras insisteix en la proposta de fer escales mecàniques al carrer Lleida i l’avinguda Balmes

El portaveu a l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, ha mantingut una jornada de treball amb l’equip de govern de Santa Coloma de Gramenet. Entre els diferents àmbits que han tractat, Cuadras ha visitat les rampes mecàniques que la ciutat té en diversos barris per a facilitar la mobilitat a peu de les veïnes i veïns i que, a Igualada, proposa instal·lar al carrer Lleida i a l’avinguda Balmes.

Jordi Cuadras afirma que “a Santa Coloma hem pogut comprovar com la proposta que tenim d’instal·lar rampes mecàniques al carrer Lleida i a l’avinguda Balmes, funciona. Santa Coloma és un exemple de que les rampes mecàniques són útils per promoure la mobilitat a peu dins les ciutats i salvar forts desnivells. Per això seguim defensant aquesta proposta per Igualada i pels veïns dels barris del Poble Sec, les Flors i Set Camins”.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi detalla que “quan parlem de la connexió entre els diferents barris d’Igualada, resoldre la comunicació nord-sud de la ciutat és el principal repte que tenim. Les dades ens diuen que al nord de la ciutat hi viu una tercera part d’Igualada i proposem les rampes mecàniques al carrer Lleida i l’avinguda Balmes per resoldre, per sempre més, aquesta mancança que té la ciutat i garantir una mobilitat a peu ràpida i fàcil que formi part del model de mobilitat verda que proposem des d’Igualada Som-hi”.

Segons l’estudi que la formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta té fet, al carrer Lleida la rampa mecànica aniria del passeig Verdaguer fins al carrer Margarides en dos trams per la vorera dels Jutjats i a l’avinguda Balmes transcorreria des de la carretera de Manresa fins al carrer del Bruc en tres trams per la vorera est.

Les rampes garantirien l’accés des del Poble Sec i les Flors a una zona com la de la Masuca on hi ha serveis i equipaments com el Mercat, els Jutjats, el futur Campus Universitari i la futura seu del SOC. En el cas de l’avinguda Balmes serviria per apropar els veïns de Set Camins al centre i augmentar la mobilitat al sud de l’avinguda Balmes, al parc de l’Estació i garantir un fàcil accés a un equipament com l’Escorxador. El pressupost de construcció, a més del retorn social que té, és plenament assumible per un Ajuntament com el d’Igualada, consideren des de Som-hi.

Amb l’equip de govern de Santa Coloma de Gramenet, Jordi Cuadras també ha mantingut reunions per a conèixer les polítiques de seguretat i habitatge, i també ha expressat la necessitat de que Igualada pugui teixir aliances amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i captar oportunitats. La visita de Cuadras a Santa Coloma és la cinquena parada del portaveu a l’oposició dins la ronda de visites a alcaldes de Catalunya que fa de manera recurrent i que ja l’ha portat a trobar-se amb els alcaldes i alcaldesses de ciutats com Sabadell, Granollers, Mataró o Cornellà per compartit altres pràctiques de polítiques municipals.