Òmnium Anoia celebrarà la seva gran vetllada cultural el 16 de setembre

La nit del divendres 16 de setembre se celebraran dos grans actes d’Òmnium Cultural: la cerimònia d’entrega dels Premis al Compromís Cultural, a dos quarts de vuit del vespre al teatre de l’Ateneu, i sortint de l’acte començarà la Festa Estellés, un sopar de productes de proximitat amb lectura de poemes i actuacions musicals que tindrà lloc al Jardí Prohibit del mateix Ateneu.

Els premis al Compromís Cultural s’atorguen a aquelles persones i col·lectius que s’hagin significat en la defensa de la llengua i la cultura catalanes. En aquesta divuitena edició, el jurat ha decidit premiar l’activista cultural Carles Ma. Balsells i Valls i l’Agrupació Cultural i Recreativa Sigarra dels Prats de Rei. L’acte d’entrega de premis serà presentat per l’actriu Sílvia Bel, comptarà la participació de Natàlia Touzón, membre de la Junta Nacional d’Òmnium Cultural, i amb l’actuació musical del Quartet Slam. És un acte obert a tothom i d’entrada lliure.

La Festa Estellés, que començarà a les 21h al Jardí Prohibit, se celebra cada any simultàniament en diferents indrets d’arreu dels Països Catalans per recordar la figura del poeta Vicent Andrés Estellés, nascut un mes de setembre a Burjassot. És una oportunitat única de combinar poesia i gastronomia de proximitat en un ambient festiu i popular. En el cas d’Igualada, consistirà en un sopar amb productes de proximitat assessorat pel Col·lectiu Eixarcolant. En el transcurs del sopar es farà una lectura de poemes de Vicent Andrés Estellés i el mateix Quartet Slam amenitzarà la vetllada. Des d’aquest dilluns s’han posat a la venda els tiquets per al sopar a través de la web tiquetsigualada.cat, que tindran un cost de 19 euros per als socis d’Òmnium i 22 euros per al públic general.

Òmnium Anoia convida a tothom a participar en aquesta vetllada cultural al voltant de la Diada Nacional de l’Onze de Setembre.