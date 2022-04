ISMA 2000: una empresa en constant evolució i expansió en el sector

L’empresa d’origen mallorquí va fer un salt expansiu, destinant el 2012, gran part de la seva producció de paper a la Torre de Claramunt i Igualada. ISMA 2000 té diferents línies de producte. Visionaris del paper de qualitat amb material reciclat, la seva aposta pel medi ambienta va ser guardonada el 2017 amb el premi CEPYME Endesa a la sostenibilitat i eficiència energètica.

Isma 2000 va ser fundada l’any 1974 gràcies a la iniciativa de Fernando Luz -que actualment segueix sent el seu CEO- i es va dedicar inicialment a les activitats de recuperació de paper i cartró a Mallorca. Quatre anys després, en aquella mateixa planta va començar amb la producció i la manipulació de paper tissú, amb la idea de fer un paper de qualitat amb material reciclat, que era una idea pionera i innovadora al mercat d’aleshores.

Una empresa en constant creixement i expansió

Durant les següents dècades a la seva creació i fundació, el creixement de l’empresa no ha cessat: “La primera gran ampliació es va fer a Mallorca, quan l’any 2006 es van adquirir noves parcel·les a Marratxí i Ses Veles. D’aquesta manera, vam aconseguir ampliar el negoci i augmentar la recuperació i la producció de paper tissú reciclat”, explica Carles García, membre del Consell Directiu d’Isma 2000. En aquest sentit, a la dècada del 2010, l’empresa va traslladar gran part de la seva activitat a Catalunya. L’any 2012, va començar a funcionar la seva producció de paper de la Torre de Claramunt i Igualada, tot i que se seguia mantenint la planta de Marratxí com a centre d’aplec i gestió de residus pel seu reciclatge. Durant els anys següents, diverses inversions i reformes els van permetre millorar la seva productivitat, la qualitat del producte i l’optimització dels recursos. És el 2017 quan prenen la decisió de començar a comercialitzar la gamma natural d’Ismax pel consumidor, estant presents a les cadenes de tendències biològiques i al sector minorista. També van adquirir una planta i una nova línia de rebobinat a Sant Joan de Mediona. Aquell mateix any els van guardonar amb el Premi CEPYME / Endesa a la sostenibilitat i l’eficiència, tota una fita per Isma 2000. Les perspectives de creixement segueixen: recentment, han finalitzat tot el trasllat de la producció i el producte final a la planta de Sant Joan de Mediona.

Tanmateix, Isma 2000 té diverses línies de producte. Per una banda, té producte acabat que es distingeix entre gamma domèstica per a retail, gamma professional AFH i producte pel sector industrial. Per aquest producte acabat, l’empresa té una gamma de productes que cobreixen totes les necessitats domèstiques del paper tissú: paper higiènic, paper domèstic, tovallons, mocador de paper i paper de cuina. Per a l’ús professional tenen paper de llitera, tovalloles i rotlles per eixugar mans. D’altra banda, per al sector industrial, des d’Isma 2000 comercialitzen bobines jumbo i semiacabades per als convertidors.

La sostenibilitat, el core business d’Isma 2000

La sostenibilitat juga un paper crucial en aquesta empresa. “Cuidar el medi ambient està present en totes les àrees”, explica García. Des de les matèries primeres, que totes procedeixen de material reciclat, del bosc urbà que prové de punts de reciclatge de la ciutat; un sistema d’aprofitament de recursos que es concentra en la reducció, la reutilització i el reciclatge dels elements fins a aconseguir el producte final, ja que tots els productes són 100% reciclats, fins i tot el packaging”.