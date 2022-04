Administratius, personal de neteja i venedors de botigues, les ocupacions més sol·licitades

La Diputació de Barcelona ha elaborat un rànquing amb les deu ocupacions més sol·licitades a la província de Barcelona recollides al web d’ofertes Xaloc de la Diputació de Barcelona. En concret, a l’Anoia empleats administratius (8,78%), personal de neteja (6,93%) i venedors de botigues (6,25%) encapçalen les professions més demandades. A la província de Barcelona, en global, ocupen les tres primeres posicions: empleats administratius (7,91%), personal de neteja (7,78%) i peons de transport (4,70%). Uns Serveis Locals d’Ocupació que va assolir, l’any 2021, 31.486 insercions laborals, van atendre 100.406 demandants d’ocupació i van gestionar 18.683 ofertes de feina, amb una taxa d’inserció laboral que se situa així en un 22,2%.

Si s’analitza la comarca de l’Anoia continuen la llista: treballadors que tenen cura de les persones a domicili (4,73%), peons de les indústries manufactureres (4,22%), monitors d’activitats recreatives i d’entreteniment (3,38%), mecànics i ajustadors de maquinària agrícola i industrial (3,21%), peons del transport de mercaderies i descarregadors (2,70%), agents i representants comercials (2,36%) i cambrers (2,03%). Pel que fa a la província de Barcelona, venedors de botigues i magatzems (4,55%), peons de les indústries manufactureres (3,73%), cambrers (3,52%) i ajudants de cuina (2,49%), treballadors d’ajuda a domicili (2,38%), monitors (2,14%) i altres professionals del treball i l’educació social (2,05%) ocupen des de la posició quarta a la desena del rànquing, que s’ha elaborat en el marc del projecte “XaloCompetències” que neix amb l’objectiu de proporcionar a la ciutadania informació rellevant i recursos sobre el mercat de treball i conèixer així, un major ventall d’oportunitats laborals.

“XaloCompetències” és un recurs d’orientació per competències que aporta coneixement a les persones en procés de recerca o de millora de feina sobre les ocupacions i perfils competencials més demandats per les empreses de la província de Barcelona segons el Web d’Ofertes Xaloc de la Diputació de Barcelona. En concret, consta de tres eines: infografies de les deu ocupacions més demandes a la província de Barcelona i a les seves comarques, una guia sobre les competències clau, i unes fitxes ocupacionals per descobrir, a través d’elles, quins són els requisits i les competències sol·licitades en les diferents ocupacions.

Actualment, la web de Xaloc, impulsada per la Diputació de Barcelona, gestiona diàriament més de 1.000 ofertes i va rebre, l’any passat, gairebé 4 milions de visitants únics i va registrar 10,1 milions de pàgines vistes.

En el procés de construcció del projecte s’ha comptat amb la col·laboració de vint-i-un Serveis Locals d’Ocupació de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (SLO) – Xarxa Xaloc, que han aportat el seu coneixement i experiència en els processos d’intermediació dels seus municipis d’actuació.

Les insercions augmenten un 18% i la taxa d’inserció ho fa en un 7,5%

Segons la diputada de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, Eva Menor, «tot i la davallada socioeconòmica motivada per la crisi provocada per la covid-19, els resultats d’activitat durant aquest període han registrat un augment del 17,8% de les insercions i un 7,5% la taxa d’inserció, respecte l’any 2020. Els SLO han mantingut un nivell d’atenció tant a les persones com a les empreses força intensiu ateses les circumstàncies, adaptant-se a les demandes d’un entorn canviant, fet que ha provocat la creació de nous mecanismes i canals d’atenció en un procés de transformació digital dels propis serveis».

Els Serveis Locals d’Ocupació (SLO), impulsats per la Diputació de Barcelona, són dispositius que els ajuntaments i altres ens locals posen al servei de la ciutadania per tal de millorar l’ocupabilitat de les persones que es troben en situació l’atur o que volen millorar les seva ocupabilitat i establir vincles amb les empreses per detectar-ne les necessitats i oferir-los assessorament especialitzat per cobrir els perfils professionals que requereixen. Actualment els 148 Serveis Locals d’Ocupació que utilitzen la plataforma telemàtica Xaloc donen cobertura a un total de 265 municipis de la província de Barcelona.