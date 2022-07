Invisalign, l’ortodòncia invisible

Els alineadors invisibles, o l’anomenat fenomen dental “invasiling” són fèrules d’ortodòncia que, a diferència dels sistemes tradicionals, són gairebé imperceptibles, còmodes i no requereixen del cimentat de bràquets ni altres aparells ortopèdics. Són molt fàcils d’utilitzar. Per a col·locar-los s’han d’ajustar sobre les dents aplicant una mica de pressió amb els dits per a adaptar-los correctament.

Amb aquesta metodologia, els pacients reben un nombre determinat d’alineadors de plàstic que són amovibles, transparents i fets a la mida de la seva boca.

Depenent de les característiques de cada pacient, el canvi d’alineadors per un nou conjunt es realitza aproximadament cada dues setmanes fins a completar el tractament. D’aquesta manera, les dents estan en continu moviment en la direcció desitjada.

Beneficis

Els alineadors tenen diversos beneficis en comparació amb els aparells tradicionals. D’una banda, són pràcticament invisibles, la majoria de les persones no s’adonaran que es porten posats.

A més, són amovibles, per tant, te’ls pots treure per menjar, beure, raspallar-te les dents, usar fil dental, per a ocasions especials… És més, ja que aquests alineadors permeten una millor neteja de les dents, ajuden a prevenir amb major eficàcia la càries dental.

Un dels grans beneficis d’aquests alineadors és que es poden obtenir resultats ràpidament. De fet, la majoria dels pacients solen apreciar els primers canvis en tot just un parell de mesos. Això depèn del nivell d’implicació per complir amb el tractament.

Si amb els aparells tradicionals s’han d’evitar uns certs aliments com a dolços o pa cruixent, per exemple, amb els alineadors invisibles no hauràs de restringir la teva dieta. N’hi ha prou que te’ls treguis quan mengis i te’ls tornis a posar una vegada hagis acabat.

Igual que altres tractaments, gràcies al fet que la dentadura és posiciona correctament, ajuda que els dents encaixin perfectament, de manera que les protegeix del desgast de l’esmalt provocat per una dolenta oclusió i per desviacions.

A diferència del mètode tradicional, el sistema invisaling no produeix molèsties ni ferides durant el temps que s’hagi de portar els alineadors o fèrules.