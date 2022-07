Bon govern i bona gestió. Som garantia de futur!

En el context actual de sortida d’una de les situacions més complexes de la història recent, com ha estat la pandèmia de la covid, i davant d’un escenari econòmic mundial marcat per la invasió d’Ucraïna, l’increment de preus i possible recessió, l’aprovació del pressupost per a l’any vinent garanteix que la ciutat d’Igualada continuï invertint en millores, no deixi ningú enrere i referma els projectes estratègics de futur amb l’objectiu de continuar exercint el lideratge entre les ciutats mitjanes del país la dècada vinent.

El pressupost aprovat aquesta setmana situa un cop més les polítiques de Junts per Igualada al costat de les persones i les seves necessitats, destinant 5,7 milions d’euros per a polítiques socials i d’habitatge, i 6,1 milions d’euros en millores a tots els barris de la ciutat. Les actuacions més destacables, entre altres coses, són continuar millorant el dia a dia de la gent, treballar per a l’accessibilitat i fer més amables les zones verdes i els espais urbans. Generar polítiques d’impuls del comerç, com la creació de noves zones d’aparcament gratuïtes blanques i taronges que facilitin l’activitat econòmica de la ciutat i donin servei a veïns. I en aquest sentit, el pressupost també preveu un increment important en polítiques de seguretat: més agents de policia patrullant al carrer i més recursos per ser encara més contundents contra l’incivisme.

Les ciutats que tenen futur són aquelles que aposten pel coneixement, i fa anys que tenim molt clar el projecte universitari que aviat farà que Igualada disposi, amb el nou Campus Salut del Passeig, de dos equipaments universitaris públics i de qualitat. Aquesta aposta farà que el 2025/2026 Igualada pugui arribar als 1000 estudiants universitaris, una xifra impensable anys enrere. El futur que estem projectant passa per la formació professionalitzadora, amb el Milà i Fontanals al capdavant.

El canvi climàtic és també un dels reptes de futur, i és per això que apostem per la creació d’illes climàtiques i sostenibles, com el futur biollac que aprofitarà l’excés d’aigües freàtiques o l’ampliació del Parc Central, entre d’altres. I en la mateixa línia hem liderat projectes com l’acabament enguany de l’Anella Verda o el de les Vies Blaves de l’Anoia que ja està en licitació, i que tenen l’objectiu de seguir l’aposta verda del govern de Junts per Igualada.

Per altra banda, la bona gestió d’aquest Ajuntament, que actualment té tots els indicadors econòmics en verd, ha aconseguit reduir en 22 milions el deute heretat i moderar la pressió fiscal als igualadins. Això és gràcies a la capacitat que, des del primer dia, ens ha definit com a govern, gestió rigorosa i solvent.

La gestió política i econòmica de l’Ajuntament ha permès aprovar el pressupost de l’any vinent amb un exemple de bon govern i que prepara la ciutat per als reptes il·lusionants del 2030. N’estic molt satisfet i dono les gràcies a tot l’equip de Junts per Igualada que ho ha fet possible.