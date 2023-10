Investigadors generen el rostre virtual del Pau, el ‘Pierolapithecus catalaunicus’ trobat a Hostalets de Pierola

Un equip internacional encapçalat per investigadors de l’American Museum of Natural History (AMNH) i l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) ha elaborat un model virtual 3D de la cara de l’homínid del Miocè ‘Pierolapithecus catalaunicus’, popularment conegut com a Pau. Es tracta d’un primat fòssil que es va localitzar durant les obres d’ampliació de l’abocador de Can Mata, als Hostalets de Pierola.

Ara, mitjançant tomografia computada, s’ha corregit la deformació que va patir pel procés de fossilització. La recerca, publicada a ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, dona suport a la hipòtesi que ‘Pierolapithecus’ és un homínid basal, de forma i mida semblant al darrer ancestre comú dels humans.

Al desembre del 2002 van aparèixer les primeres restes d’un primat fòssil a l’abocador de Can Mata, als Hostalets de Pierola, arran d’unes obres d’ampliació de l’abocador. Al llarg de les excavacions que s’hi han anat fent, es van recuperar fins a 83 restes d’un individu adult que, després de mesos d’estudi, va acabar permetent descriure un nou gènere i espècie: el ‘Pierolapithecus catalaunicus’. La recerca va ser publicada l’any 2004 a la revista ‘Science’ i va tenir una gran repercussió internacional. L’exemplar es va batejar amb el nom de Pau.

Ara, amb l’objectiu de recuperar l’aspecte original del crani d’en Pau abans del procés de fossilització, un equip de recerca internacional ha realitzat un escaneig de tomografia computada per obtenir-ne un model 3D que ha permès corregir aquesta deformació virtualment. “L’objectiu d’aquesta recerca no pretenia només saber quin era la morfologia real de la cara de ‘Pierolapithecus‘ sinó comprendre millor les afinitats dels seus trets facials i reconstruir la història evolutiva de la cara dels homínids utilitzant aproximacions morfomètriques comparatives d’última generació”, explica Sergio Almécija, investigador de l’American Museum of Natural History (AMNH) i associat a l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP).

Els resultats donen suport a la hipòtesi que ‘Pierolapithecus‘ és un homínid basal, tal com es va concloure en la descripció original, de forma i mida semblant al darrer ancestre comú dels humans i els grans antropomorfs.

Un cop corregida la deformació mitjançant mètodes virtuals, la cara de ‘Pierolapithecus‘ es mostra més alta, amb les òrbites i l’obertura nasal més verticalitzades. “Més de 20 anys després de la seva troballa, ‘Pierolapithecus‘ ens segueix proporcionant informació rellevant sobre els nostres orígens i estic segur que encara ens reserva moltes sorpreses”, comenta David M. Alba, director de l’ICP i que va participar en l’excavació del fòssil.

L’abocador de Can Mata, un tresor on estudiar l’evolució del llinatge humà

En Pau era un mascle adult que va viure fa uns 12 milions d’anys (durant el Miocè Mitjà), al que actualment és l’Abocador de Can Mata. Es tracta d’una mostra més del registre fòssil de primats del Miocè de la conca del Vallès-Penedès, que en el passat ja ha proporcionat altres espècimens rellevants per estudiar l’evolució dels hominoïdeus com en Jordi (Hispanopithecus laietanus) o en Lluc (Anoiapithecus brevirostris).