‘Iceberg’, una obra sobre la salut mental i les causes del suïcidi juvenil a l’Aurora

Aquest cap de setmana el Teatre de l’Aurora presenta Iceberg de la Cia. Les Heyvan, un espectacle protagonitzat per 10 joves actrius que a partir de la dansa, el text i la performance alcen la veu per denunciar els conflictes socials i estructurals que afecten directament a la salut mental de la joventut.

Cada onze minuts morirà un adolescent al territori espanyol. Acció que es repeteix cada dia sense cap intent de denúncia o de crítica. Formem part d’una societat que viu d’esquena als seus propis símptomes: la gordofòbia, les influències negatives de les xarxes socials, els trastorns de la conducta alimentària, el maltractament sexual i psicològic, l’ansietat, la depressió… Iceberg denuncia de manera intrínseca com l’estructura patriarcal pot acabar

derivant a la mort per suïcidi.

Guanyadora de la primera convocatòria del projecte Estrena’t al territori la companyia Les Heyvan s’embarca en aquest projecte per denunciar a través de l’art diverses problemàtiques derivades de conflictes socials i estructurals que afecten directament la salut mental de la joventut. A partir de la dansa, el text i la performance les intèrprets construeixen un iceberg al·legòric que acaba deixant constància de la problemàtica actual del suïcidi juvenil. La proposta adopta un caràcter crític i social que viatja entre la comèdia més sarcàstica i el drama més profund.

Les funcions tindran lloc el divendres 20 i el dissabte 21 d’octubre a les 20 h i el

diumenge 22 d’octubre a les 19 h.

Estrena’t al territori

Estrena’t al territori és una convocatòria de suport a la producció i gira al territori per a companyies emergents, impulsada per les les quatres sales privades de territori: La Trono (Tarragona), L’Aurora (Igualada), La Planeta (Girona) i La Mercantil (Balaguer).

La iniciativa té com a objectius fonamentals ajudar a les companyies joves en la producció teatral i estimular-los a formar part de la indústria cultural; descentralitzar la producció i generar circuit; potenciar l’activitat teatral privada fora de la ciutat de Barcelona; i generar xarxa entre les sales privades de territori.

Abonaments ja a la venda

Ja estan disponibles els abonaments per a la Programació. Setembre/Desembre 2023, que ofereix 3 espectacles per 36 euros amb un 33% de descompte. A més, pel fet d’adquirir aquest abonament també es podrà gaudir d’un descompte del 33% (de 6 €) per a la resta d’espectacles de la programació. Venda d’abonaments fins el 19 de novembre a www.teatreaurora.cat o bé trucant al 93 805 00 75 (només dies laborables).