Intarex: Més de 25 anys acompanyant a les empreses en la seva transformació digital

La missió d’Intarex és acompanyar a les empreses en la seva adaptació als entorns canviants del mercat, aportant solucions de software que ajudin a millorar la competitivitat i facilitin el creixement

Sector: TIC

Ubicació: Av. de Barcelona, 152 (Igualada)

Treballadors: 25

web: www.intarex.com

Intarex és una empresa que es dedica des de fa més de 25 anys a desenvolupar i implementar solucions integrals de software, ERP, per a les pimes. Partners de SAP Business One des del 2006, té com a objectiu que el client desenvolupi tot el seu potencial. A més, els seus orígens igualadins han fet que Intarex hagi arribat a esdevenir líder en solucions verticals especialitzades en moda, calçat i curtits (totes elles integrades a SAP Business One).

“La nostra missió és fer que els nostres clients siguin més competitius gràcies a la tecnologia”, detalla Blai Paco, CEO d’Intarex. Això és possible gràcies a treballar amb solucions estàndard que permeten una gran escalabilitat i modulació per adaptar-se als nous reptes amb què es van trobant els clients.

Solucions a mida, però estàndards

“L’objectiu és oferir una solució estàndard a on el nivell d’especialització semblava requerir una solució a mida. Volem que les nostres solucions s’adaptin com un guant, però amb un programari estàndard. La importància de l’estàndard rau en el fet de reduir els costos de propietat i assegurar la seva evolució. El programari estàndard és a més un sumatori de bones pràctiques sectorials, que creix amb les iniciatives de tots els clients”, detalla Paco.

Intarex es diferencia d’altres Partners SAP per l’alt rati de desenvolupadors del seu equip, que els permet parametritzar i personalitzar les solucions a les casuístiques de cada client. També n’és un valor afegit, la seva mida d’empresa, que permet un tracte molt més proper i personalitzat.

SAP Business One

Gràcies al seu nivell d’especialització, l’empresa igualadina Intarex va entrar al 2006 a formar part de la xarxa partner de SAP Business One, la plataforma líder de gestió empresarial per a petites i mitjanes empreses. El seu programari està present en 130 països i es troba en constant desenvolupament i millora.

SAP optimitza els processos de l’empresa i aporta una visió fidedigna i unificada de les operacions. Des de la comptabilitat i les relacions amb el client, fins a la gestió de la cadena de subministraments i compres. A més, captura tota la informació del negoci en un sistema únic i escalable, simplificant la presa de decisions de l’empresa gràcies a la visualització de tota la informació i dades en temps real.

Així doncs, aquest programari aporta un valor afegit a les empreses gràcies al poder de la informació. També en millorar la productivitat, i per tant, permet competir amb empreses més grans.

Novetats a l’avantguarda de la tecnologia

Cloud, treballa al núvol

Arrel de la pandèmia, l’empresa Intarex ha desenvolupat solucions tecnològiques encarades a resoldre les noves problemàtiques dels seus clients. També ha ajudat a la transició cap al teletreball de molts dels seus clients. Una d’elles és la transició al núvol. El treball al núvol, el cloud, fa referència a tenir-ho tot, documents, programari i correu electrònic i correu electrònic allotjat en servidors “al núvol” i s’accedeix a través d’Internet.

Azure, la plataforma cloud d’avantguarda

“El cloud juga un paper fonamental, sobretot pel que fa al teletreball. És una solució del present i del futur perquè ens permet treballar des d’on sigui”, detalla Paco i afegeix dient que “és clau pel creixement de qualsevol tipus de negoci. A més, és també una forma de protegir la seguretat dels documents de l’empresa”. En aquest sentit, des d’Intarex ofereixen les solucions Cloud de Azure, perquè la teva empresa estigui a l’avantguarda en tecnologia.

Treballar al núvol aporta el valor de la mobilitat, fent que puguem accedir-hi des de qualsevol lloc, dispositiu i plataforma. Ajuda a estalviar, doncs les aplicacions al núvol són més fàcils de mantenir i sempre estaran actualitzades. L’adaptabilitat, l’espai que necessitem i quan el necessitem, pagant només el que es necessiti en cada moment. Gaudint de la seguretat contra ciber-atacs que una sola empresa no es podria permetre. A més d’ajudar a la sostenibilitat i reduir la petjada ecològica, gràcies a la concentració i optimització de servidors.

Intel·ligència Artificial

Un altre projecte que s’està desenvolupant és el d’Intel·ligència Artificial, amb la intenció de potenciar l’ús d’aquesta tecnologia a les Pimes, augmentant el valor i impacte de l’ERP als diferents processos de l’empresa. Per exemple, automatitzar la similitud d’imatges en catàlegs, per tal de relacions productes visualment semblants de forma automàtica i millorar la personalització de l’oferta. O fer que la màquina pugui detectar visualment (a partir d’imatges) errors i defectes d’un producte dins del procés de fabricació, o fins i tot mesurar-ne la seva superfície, com en el cas de les pells. Això fa que es pugui obtenir automàticament informació rellevant del producte dins el procés de fabricació.

La clau de l’èxit: l’escolta activa

L’equip d’Intarex està format per més de 25 treballadores i treballadors, entre els quals, compta amb un equip desenvolupador de 8 persones. Durant aquests vint-i-cinc anys Intarex ha anat creant una xarxa de clients que s’estén per tota la península Ibèrica i des de Mèxic a Argentina amb localitzacions puntuals a Estats Units, Europa i Àsia.

“Els nostres valors es basen en crear relacions satisfactòries i de proximitat amb els clients. El tracte proper ens permet treballar cada projecte amb la mateixa il·lusió que el client. L’escolta activa sobre totes les propostes i l’experiència de 25 anys desenvolupant i implementant solucions per a Pimes són la nostra proposta de valor”, revela Paco.