Fòssils trobats als Hostalets permeten nous estudis sobre primats ja extingits

Aquesta setmana s’ha publicat un article a la reconeguda revista científica ‘BMC Biology’ sobre la relació entre l’alimentació i la localització a partir d’uns fòssils trobats als Hostalets de Pierola. L’anàlisi de la dieta d’uns cérvols de fa 12 milions d’anys resol la incògnita de la diferent distribució de dos grups de primats ja extingits.

Els canvis en la dieta del remugant Micromeryx, un cérvol mesquer extint que va habitar en les mateixes zones que els hominoïdeus i els pliopitecoïdeus durant el Miocè, ha revelat que aquests primats extints van ocupar hàbitats diferents a Catalunya com a conseqüència de les seves diferents preferències alimentàries i tipus de locomoció. Els canvis en la vegetació provocats per un augment de l’aridesa expliquen perquè aquests dos grups mai van cohabitar. L’estudi ha estat publicat a BMC Biology per personal investigador de la Universitat de Saragossa, l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont i la Universitat Complutense de Madrid.

Els fòssils analitzats en l’estudi provenen de l’Abocador de Can Mata, un jaciment excepcional ubicat dins de l’abocador de residus urbans al terme municipal dels Hostalets de Pierola. El control paleontològic del moviment de terres que es du a terme des del 2002 ha permès excavar desenes de milers de restes fòssils de vertebrats que han donat lloc a centenars d’articles científics entre els quals s’inclouen la descripció de noves espècies de primats fòssils com Pierolapithecus catalaunicus (popularment conegut com en ‘Pau’) o Pliobates cataloniae (la ‘Laia’), un esquelet parcial d’un primat de mida petita que precedeix la divergència entre els homínids (grans antropomorfs i humans) i els gibons, i que alguns dels investigadors d’aquest treball van publicar a la revista Science el 2015.