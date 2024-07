Igualada viu un intens cap de setmana de Vòlei Sorra al Parc de Valldaura

El torneig Vòlei Sorra Ciutat d'Igualada és una referència per a esportistes d'arreu del territori

La 31a edició del Torneig Vòlei Sorra Ciutat d’Igualada va omplir el Parc de Valldaura de la capital anoienca durant tot el cap de setmana passat. Més de 500 esportistes repartits en 350 equips van disputar 1.000 partits entre el divendres i el diumenge.

Esportistes d’arreu del territori català, i fins i tot de més enllà de les fronteres de l’Estat – com és el cas d’un equip format per jugadors catalans que resideixen a Finlàndia tot l’any -, van donar-se cita a Igualada en un torneig que, en paraules del seu director, Sergi López Maymó, “ha comptat amb molts nivells, des de equips de persones que s’inicien en aquest tipus d’esport fins a conjunts formats per jugadors de Superlliga i Superlliga 2” – les màximes categories a nivell estatal -. Des de l’organització s’han mostrat “molt satisfets i contents per l’afluència de participants i el nivell que s’ha pogut veure durant tot el cap de setmana”. El torneig és un dels referents, des de fa anys, per a esportistes d’e tot’arreu del territori.

Els organitzadors han destacat que “amb el torneig posicionem Igualada al mapa i, gràcies a tots els patrocinadors, també oferim a les persones que venen a participar la possibilitat de trobar més coses a fer a la ciutat i la comarca”. Des de l’organització han agraït el suport de l’Igualada Vòlei Club a l’esdeveniment, a més de valorar positivament el fet que el torneig coincidís amb l’European Balloon Festival, “oferint encara més activitats atractives per als participants durant el dia”.

D’altra banda, López també ha valorat positivament els canvis realitzats amb l’objectiu de complir amb els horaris del torneig. Els canvis consistien en adaptar els marcadors finals en 16 i 15 punts per millorar el funcionament dels partits. Un fet que els organitzadors valoren com a positiu ha estat la meteorologia. El dissabte, els núvols van permetre disputar els partits amb una temperatura més baixa i còmoda per als participants.