Una troballa perillosa: els Mossos retiren 3 kg de dinamita d’una masia a Sant Pere Sallavinera

El passat 4 de juliol al migdia, els Mossos d’Esquadra van rebre un avís que, si bé no és gaire usual, no ha deixat de repetir-se en les darreres dècades en molts punts de l’Anoia i de Catalunya. Unes tasques de reparacions en una masia de Sant Pere Sallavinera van fer aflorar una troballa perillosa: 3 kg de dinamita. L’explosiu es va localitzar després de realitzar un forat, i la persona que el va trobar va avisar als Mossos per tal que es fessin càrrec de la troballa. La policia catalana va assegurar el perímetre abans de l’actuació dels TEDAX-NRBQ, el grup d’agents experts en explosius.

La dinamita, que segons expliquen els Mossos, es trobava en mal estat, va ser transportada fins a una gravera propera, on va ser destruïda de forma segura pels agents.

Un agent TEDAX-NRQB inspecciona la dinamita trobada © Mossos d’Esquadra/Twitter

12 artefactes explosius antics detectats a l’Anoia aquest 2024

Durant la primera meitat de l’any, segons les dades publicades pels Mossos d’Esquadra, un total de 12 artefactes explosius antics sense explotar han estat localitzats a la comarca de l’Anoia. La immensa majoria procedeixen de la Guerra Civil, a diferència del cas de Sant Pere Sallavinera. Concretament, han aparegut artefactes a Igualada – 1 granada de morter i un projectil antiaèri -, El Bruc – 1 granada de mà de tipus pinya -, Argençola – 7 granades de mà de tipus pinya -, Santa Maria de Miralles – 1 projectil d’artilleria – i Calaf – 1 projectil d’artilleria -. En els darrers 12 anys des que els Mossos recullen les seves dades, 101 artefactes han estat localitzats i desactivats a la comarca. Els més habituals són les les granades de mà, amb 27 troballes – 42 unitats – els projectils d’artilleria, amb 37 troballes – 38 unitats -.

85 anys després del final de la Guerra Civil, cada any apareixen a Catalunya una mitjana de 1.000 artefactes relacionats amb el conflicte que no han explotat. Els Mossos calculen que caldrien entre 20 i 25 anys més per netejar de tots els artefactes emprats a Catalunya.

Què cal fer si ens trobem un artefacte explosiu antic sense explotar?

La policia catalana té un seguit d’indicacions a l’hora d’actuar en cas de trobar-se amb un artefacte explosiu antic que encara no ha explotat.

Prendre consciència de la perillositat i capacitat de destrucció de l’explosiu

No agafar-lo

No tocar-lo ni manipular-lo, ja que es podria produir una explosió

Allunyar-se del lloc de la troballa

Trucar al 112