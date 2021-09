Igualada Som-hi tornarà a aprovar els pressupostos del govern de Junts

Davant la minoria del govern de Junts, el grup municipal d’Igualada Som-hi tornarà a aprovar els pressupostos del govern municipal d’Igualada. Ho farà després d’aconseguir incloure diverses demandes dins el Pressupost de l’Ajuntament per l’any 2022 que anirà a Ple aquest mes de setembre. Les polítiques incloses formen part del model de ciutat de la formació progressista i són la bonificació de l’IBI per la instal·lació de plaques fotovoltaiques, convertir el carrer d’Òdena en un carrer de vianants, crear una Oficina Municipal d’Ajuda per a fer Tràmits Virtuals, la instal·lació de gespa al camp de futbol de Fàtima i bonificar la taxa del mercat ambulant pels dies de pluja i festius. El Pressupost també inclou la partida per iniciar aquest curs les obres dels 12 pisos de lloguer assequible dels quals Igualada Som-hi sempre n’ha fet bandera i que es construiran al carrer de Sant Carles.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que “no hem perdut l’oportunitat de condicionar el pressupost per l’any que ve aprofitant que el govern de Marc Castells es troba en minoria. Malgrat partir de models de ciutat oposats i de les dificultats de fer encaixar les propostes, hem trobat la manera d’incidir en el pressupost i donar resposta a problemàtiques que diversos col·lectius de la ciutat ens havien fet arribar els darrers mesos amb el treball que fem de visites als barris i de parlar amb molta gent de diversos àmbits de la nostra ciutat. Som en política per ser útils a la gent i aquest és el principi que hem aplicat a l’hora d’encarar les demandes a fer per condicionar el Pressupost tot fent valer els nostres vots i regidors per incidir des de l’oposició”.

Bonificar IBI per plaques fotovoltaiques i carrer d’Òdena de vianants

A petició d’Igualada Som-hi, el Pressupost pel 2022 incorpora la bonificació de l’IBI per instal·lar plaques fotovoltaiques perquè les llars de la ciutat generin la seva pròpia energia. Cuadras explica que “en un context de lluita contra l’emergència climàtica, amb aquesta mesura afavorirem el consum d’energia verda a la nostra ciutat. Que les cases i comunitats de veïns d’Igualada puguin tenir una bonificació de l’IBI que sigui un estímul per fer el pas cap a la instal·lació de plaques fotovoltaiques per nosaltres era una mesura clau i celebrem haver aconseguit que sigui incorporada”.

En el mateix àmbit de lluita contra l’emergència climàtica però pel que fa a la mobilitat verda, la formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta, ha condicionat el seu suport a què al llarg del l’any que ve el carrer d’Òdena es converteixi en un carrer de vianants des del passeig Verdaguer fins la Rambla. Jordi Cuadras explica que “és una proposta que ha sigut dura de negociar però que hem defensat perquè estem convençuts que ampliar l’illa de vianants del centre de la ciutat és imprescindible per a construir una ciutat que avanci. El carrer d’Òdena, sempre garantint l’accés a les veïnes i veïns i a les persones amb dificultats de mobilitat, serà com el carrer de Sant Magí amb plataforma única i prioritat pels vianants. També serà un estímul pel comerç, ja que s’hi podrà passejar i comprar amb tranquil·litat”.

Ajuda per tràmits digitals

Pel que fa a l’atenció a les persones, amb la modificació pactada entre Junts i Igualada Som-hi, el Pressupost pel 2022 incorporarà la creació d’una Oficina d’Ajuda per a fer Tràmits Virtuals com la que va crear fa uns mesos Vilanova del Camí o la que recentment ha creat el Consell Comarcal. Es tractarà d’un servei on qui no tingui eines o coneixements informàtics puguin tenir ajuda per a fer tràmits amb l’administració a través d’Internet. D’aquesta manera es lluitarà contra la bretxa digital i es donarà eines a aquella ciutadania, moltes vegades en situació de vulnerabilitat que, precisament, necessiten accedir a tràmits digitals per poder sol·licitar ajudes o millorar la seva situació.

Camp de futbol de gespa a Fàtima i barris

Una altra de les demandes d’Igualada Som-hi que s’ha acabat incloent al pressupost és la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de Fàtima, al parc de Valldaura, de cara a l’any que ve. Es tracta d’una reivindicació històrica no només del club del barri, sinó també d’altres clubs de la ciutat que posen en evidència que Igualada necessita un tercer camp de futbol de gespa que complementi els dos que hi ha a les Comes. Jordi Cuadras afirma que “poder fer realitat el camp de gespa de Fàtima serà una millora pel barri però també serà una millora per l’activitat esportiva de tota la ciutat. S’obre una gran oportunitat per augmentar l’activitat esportiva en aquest equipament de la ciutat una vegada quedi dignificada amb la instal·lació de gespa”.

Una altra de les prioritats de la formació que integren PSC, Comuns i Igualada Oberta, és l’actuació als barris: “Moltes zones d’Igualada es troben degradades. Falta de manteniment, de neteja i de vigilància policial. Això no pot ser i també hem requerit que el Pressupost dignifiqui totes les zones de la ciutat sense excepcions”.

En l’àmbit de les taxes municipals, el pacte entre Junts i Som-hi inclou una demanda treballada amb els paradistes del mercat ambulant de roba: bonificar la taxa del mercat pels dies festius i de pluja en el quals no puguin realitzar l’activitat.