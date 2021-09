Finalitzen les obres d’adequació de les antigues escoles de l’Espelt

L’Ajuntament d’Òdena va acabar aquest mes d’agost les obres d’adequació de les antigues escoles de l’Espelt, que han comptat amb un pressupost de 45.329,32€, finançat per la Generalitat de Catalunya a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya. Les actuacions a l’edifici han servit per millorar l’espai polivalent ja existent que acollirà usos de les entitats i activitats del municipi.

L’equipament es trobava en un estat força deficient per un problema d’humitats i tenia la teulada en força mal estat, pel que no facilitava el seu còmode ús als veïns de l’Espelt que volien participar de les activitats municipals. Ara està preparat per acollir activitats com projeccions o exposicions, xerrades, cursos, tallers, festes i esdeveniments populars, i en el qual les entitats locals s’hi puguin reunir puntualment. També es preveu que es puguin fer algunes xerrades del programa de cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament.

Les obres es van centrar en refer la coberta per aconseguir inclinació i evitar les humitats i les filtracions existents, i col·locar aïllament tèrmic per a la millora del confort. També se n’ha refet tot el paviment, amb la col·locació d’aïllament i làmines de PVC per evitar humitats i incrementar la protecció. D’altra banda se n’han doblat les parets perimetrals, també amb l’objectiu d’evitar humitats i capil·laritat, i s’hi ha instal·lat aïllament tèrmic, s’han canviat els tancaments exteriors i s’ha repintat.

L’edifici de les antigues escoles té gairebé 100 anys d’antiguitat, durant els quals s’hi han fet diverses intervencions, tot i que els últims 30 anys no s’hi han fet cap de consideració fins ara, a banda de repintats dels paraments verticals i sostres.