Igualada Som-hi assegura que el quiosc del Parc Central ja estava adjudicat abans de convocar el concurs

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta) denuncia com s’ha fet la llicència del quiosc del Parc Central que el govern de Junts per Igualada va presentar la setmana passada. El regidor portaveu de la formació, Jordi Cuadras, alerta que “l’Ajuntament ja tenia el projecte fet per part de l’empresa guanyadora abans de convocar el concurs, cosa que ens sembla molt poc ètica. Al seu moment ja vam alertar que donava lloc a confusions, tal i com ha acabat passant. Una vegada vist el desenllaç, denunciem com s’ha fet aquesta tramitació i demanem explicacions clares al govern de Marc Castells”.

Cuadras explica que el govern de Junts va presentar en comissió informativa el dia 21 de juliol les imatges virtuals i el projecte fet del quiosc del Parc Central que havia rebut per part d’una empresa privada. A partir d’aquesta proposta, el govern va manifestar que convocaria un concurs per a fer una llicència pública. En aquella mateixa reunió, tal i com consta a l’acta amb la transcripció de la mateixa, Jordi Cuadras va manifestar “discrepàncies en la forma com es pretén gestionar la proposta i qüestiona la procedència de la idea del projecte”.

Davant els dubtes generats per la gestió política d’aquest projecte, Igualada Som-hi ha entrat una bateria de preguntes per esbrinar com és que l’Ajuntament ja disposava del projecte del quiosc quan encara no s’havia convocat el concurs públic, també demana quina publicitat se’n va fer, perquè es va limitar a que el quiosc sigui de “vins i tapes”, si es va informar el Gremi d’Hosteleria i els professionals del sector de la restauració, si només hi ha concorregut l’empresa que ja havia presentat un projecte amb anterioritat i quina ha estat la tramitació exacta.

Jordi Cuadras considera que “la publicitat que l’alcalde ha fet del projecte una vegada concedit, s’hauria d’haver fet quan es va obrir el concurs per permetre que hi hagués la màxima concurrència i que tots els interessats poguessin optar a la seva concessió, cosa que no ha passat. Ens sembla molt estrany que els restauradors d’Igualada no coneguessin el concurs i que, casualment, sí el conegués l’empresa que ja havia presentat un projecte amb anterioritat a l’Ajuntament. Per això instem el govern ha donar explicacions perquè ens causa molta sorpresa aquesta manera d’actuar”.

Igualada Som-hi també demana al govern de Junts que “escolti les veïnes i veïns de l’avinguda de Catalunya que ja han fet arribar la seva inquietud pel soroll i molèsties que pot generar una instal·lació d’aquest tipus en un espai com és el carrer d’Itàlia” i que es pugui ubicar, per exemple, al carrer de França on no hi ha blocs de pisos a prop.

D’altra banda, la formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta, recorda que “Marc Castells va accedir a l’alcaldia amb la promesa de captar inversions industrials per Igualada i després de 10 anys de govern les úniques inversions que ha portat a la ciutat són tres grans supermercats, un Massimo Dutti i ara un quiosc de vins i tapes pel Parc Central”.