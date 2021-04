La CUP i plataformes comarcals demanen una implantació de les renovables amb la participació del territori

La diputada per la CUP-Guanyem al Parlament Montserrat Vinyets ha fet parada a Sant Martí de Tous, aquest dimecres, per explicar que l’organització continua treballant per millorar l’acord amb ERC, i en concret el punt de transició ecològica que inclou el desenvolupament de la Llei de transició energètica abans del 2022 i la moratòria dels de grans projectes eòlics i fotovoltaics d’impacte territorial negatiu del Decret Llei 16/2019. Vinyets, que ha qualificat l’acord de mínims, ha insistit en les conseqüències negatives que està comportant pel territori l’aplicació del Decret sense tenir un Pla Territorial d’implantació aprovat i que ha suposat “la liberalització del sector deixant en mans de l’especulació i l’oligopoli energètic un dels reptes més grans i urgents que tenim com a societat”.

La diputada ha recordat que la CUP va ser l’únic grup parlamentari que va votar en contra en el seu moment i que el Decret es va fer “a esquenes del territori i amb l’oposició de entitats i col·lectius ecologistes, fins i tot alcaldes dels mateixos partits del Govern que el van promoure ara mateix s’hi oposen”. Tanmateix, Vinyets ha volgut remarcar que l’organització no s’oposa a la implantació de les renovables, sinó que aquesta estigui “en mans dels que més han contribuït a l’emergència climàtica i que no respongui als criteris d’aproximar la producció als centres de consum i aprofitar els espais ja alterats per l’activitat humana inclosos en la Llei de Canvi Climàtic aprovada per Parlament”.

D’altra banda, Tere Vidal, regidora de Sant Martí de Tous ha presentat la campanya “Sí a les renovables. Defensem el territori” que l’organització ha començat a desplegar a tot el principat, i que entre altres accions, implica la presentació d’una moció a tots els ajuntaments on la CUP té representació. La moció, que inclou que els consistoris es posicionin en contra del Decret, també insta als ajuntaments a implementar mesures per un model de transició energètica liderada i sota control públic i ciutadà. Vidal ha aprofitat per explicar que l’organització també s’ha adherit al manifest “Per un model energètic sostenible” impulsat pel GEPEC i el qual ja han sotasignat nombroses entitats i col·lectius ecologistes, així com ajuntaments de les zones afectades per grans macroprojectes de centrals eòliques i fotovoltaiques. La regidora de Tous ha volgut assenyalar que el municipi té més de 116 ha afectades per projectes d’instal·lació de plaques fotovoltaiques que, “malgrat l’oposició veïnal, compten amb la complicitat del govern municipal”. Vidal s’ha queixat que el govern del municipi s’ha negat a parlar amb veïns contraris a aquest parc solar durant diversos mesos, però que finalment, “ha cedit davant la pressió ciutadania i ens reunirem aviat”.

Per la seva banda, Martina Treserras, portaveu de la plataforma veïnal Salvem Tous, ha parlat en nom de les més de deu entitats i plataformes de la comarca que s’oposen a l’allau de projectes en curs al nord de l’Anoia. Treserras ha explicat que a l’Anoia hi ha més de 800 ha afectades per projectes d’instal·lació de plaques fotovoltaiques, a més de prop de 150 molins en diversos parcs eòlics. Des dels col·lectius i plataformes de defensa del territori de l’Anoia han demanat la derogació del decret 16/2019, la paralització dels tràmits de tots els projectes de centrals eòliques i de plaques fotovoltaiques, com ja han fet municipis com Bellprat, Argençola, Òdena i Rubió, i han demanat valentia política per exigir a la Generalitat “un canvi de model energètic d’implantació d’energies renovables on no hi hagi cabuda l’especulació ni la massificació”.

Manifestacions contràries al Decret Llei de les Renovables

Per tal de mostrar el rebuig al Decret Llei que permet la instal·lació de grans parcs eòlics i fotovoltaics sense escoltar al territori, des de la CUP ja han anunciat diverses mobilitzacions, tant a nivell català com a nivell local. Així doncs, aquest proper diumenge, 2 de maig, hi haurà una manifestació a Barcelona. A la capital catalana també està previst que n’hi hagi una altra, més entrat el mes de maig.

Pel que fa a l’Anoia, també s’ha anunciat una acció pel proper 9 de maig. Tot i que encara està per definir quin tipus de mobilització es portarà a terme sí que s’ha explicat que aquesta s’iniciarà al Bon Àrea de Jorba.