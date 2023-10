Igualada reforçarà la seguretat durant la nit de la Castanyada

L’Ajuntament d’Igualada ha preparat amb el suport de Mossos d’Esquadra i Policia Local un dispositiu que reforçarà la seguretat de la ciutat per la nit de la castanyada de la matinada del 31 d’octubre a l’1 de novembre. Aquesta actuació comptarà amb un reforç d’efectius per part dels dos cossos de seguretat per garantir al màxim la seguretat ciutadana a tota la ciutat. A més a més, durant la matinada del dia 1 de novembre, de 5h a 7h, es crearà un Circuit d’Intents Control Policial amb patrulles itinerants i patrulles fixes que unirà els principals punts d’activitat nocturna.

Carlota Carner, regidora de Governació de l’Ajuntament d’Igualada ha remarcat que aquest tipus de dispositiu “ja s’ha dut a terme durant les nits de Festa Major i ha tingut molt bona recepció per part dels joves i de les seves famílies”. Des del consistori i cossos de seguretat s’ha decidit activar-lo de nou en una nit en què “hi haurà molt moviment de gent a la ciutat que voldrà gaudir de les festa i volem que tothom pugui gaudir-la sense incidents”.

Carner ha agraït, una vegada més, “l’esforç i coordinació dels dos cossos policials que durant aquesta nit augmenten i reforcen la seva presència, i que a més han dissenyat un tipus de dispositiu per ser especialment visibles en les hores de tancament dels espais d’oci nocturn”

Punt Lila a la Plaça de Cal Font

Durant la nit i matinada de la Castanyada, a la plaça de Cal Font s’hi ubicarà un Punt Lila fix que estarà actiu des de les 00h a les 6h, i que s’emmarca dins el protocol davant les violències sexuals en espais festius de la Mancomunitat. En aquest punt hi haurà dues educadores especialitzades en perspectiva de gènere que seran presents per donar informació, repartir materials i atendre agressions sexistes, sexuals o LGTBIfòbiques si fos necessari.