Txell Costa convida a seduir el talent al VII Meeting UEA Inquieta

Èxit rotund a la celebració del VII Meeting UEA Inquieta, l’acte acadèmic i relacional anual de la comissió que treballa per empoderar, donar visibilitat i xarxa a la dona empresària, directiva i professional de la comarca.

Els objectius d’aquest esdeveniment són diversos: per una banda, permet propiciar el contacte, la relació i la coneixença entre empreses, facilitar l’establiment de col·laboracions i possibles relacions de negoci, donar visibilitat a les empreses; però també, promoure l’Anoia com una comarca activa i amb força, posant en valor, en aquest sentit, a la feina feta per part del teixit empresarial anoienc.

Una de les qüestions que més inquieten al teixit empresarial, i de retruc a l’anoienc, és l’atracció i fidelització del talent a l’organització. Amb “Com atraure i fidelitzar el talent a l’empresa”, el VII Meeting UEA Inquieta va posar la mirada en les eines i tàctiques principals per descobrir què necessiten les empreses per aprendre a gestionar-lo de manera eficient i efectiva. La ponència va anar a càrrec de la periodista i consultora en estratègia empresarial, màrqueting i vendes, Txell Costa.

Txell Costa va posar la taula que “No s’ha de retenir el talent. S’ha de seduir” i que “s’ha de tenir en compte les figures claus i que aporten molt valor a l’empresa i també humanitat”.

El Meeting també va comptar amb els parlaments institucionals per part del president de l’entitat, Joan Mateu, qui va posar de manifest la inquietud de les empreses anoienques per captar talent qualificat; així com la manca de creuament d’oferta i demanda de feina, i va posar en valor el camí empès per la comissió UEA Inquieta des del 2015: “Aquest camí no és només cosa de dones empresàries, professionals i directives: el camí l’hem de continuar fent tots junts com a societat”. Per la seva banda, la regidora de Governació, Habitatge, Igualtat i LGTBIQ+ i Universitats de l’Ajuntament d’Igualada, va focalitzar el seu discurs en les línies i accions dutes a terme per part del consistori per capitanejar el talent.

L’acte va comptar amb l’assistència de 130 persones, entre les quals, autoritats polítiques, empresaris/es, directius/ves i professionals dels recursos humans a Can Macià.

El VII Meeting UEA Inquieta va estar presentat per la membre de la Junta Directiva i la comissió UEA Inquieta, Anna Vilarrubias; i va comptar amb el patrocini de MGC Mútua i Servisimó; amb la col·laboració de Sumex S.L., Myriam Val Personal Shopper, La Marca Crea S.L., English & Tea, Discom Grup, TG Direxis i Caves Bohigas; i el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catlaunya i a l’Ajuntament d’Igualada.