Igualada presenta el projecte que uneix intel·ligència artificial i 5G al servei de l’esport

Divendres al matí, l’Ajuntament d’Igualada, Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), el Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, la Fundació i2CAT i la Fundació UFEC vam presentar un projecte que uneix la intel·ligència artificial i el 5G al servei de l’esport i la ciutadania.

El projecte, que s’emmarca dins l’Àrea 5G Penedès, farà realitat la retransmissió amb tecnologia 5G de més de 30 partits, a partir del proper cap de setmana (22-23 d’octubre), en el complex esportiu Les Comes. Aquesta fita ha estat possible gràcies a la combinació del desplegament de xarxa 5G de Telefónica i les càmeres d’intel·ligència artificial instal·lades en aquests equipaments esportius, arran del projecte Esport+ de la Fundació UFEC.

Marc Castells, alcalde d’Igualada, afirmava: “Igualada és una ciutat innovadora, amb un sector TIC molt potent i amb una clara aposta pel coneixement i per la formació. La presentació d’aquest pilot és un exemple dels lideratges municipals per utilitzar la tecnologia i posar-la al servei de la ciutadania. La digitalització del món esportiu és una realitat gràcies a l’acord entre diferents entitats, l’Ajuntament i el Govern. En aquest cas, a través del projecte Esport+ i la tecnologia 5G, aconseguim democratitzar aquestes retransmissions i que a temps real arribin a tots els dispositius mòbils del país. I ho fem amb l’esport de base, amb l’esport popular i per a tothom”.

Per la seva banda, Eduard Martín, CIO i director de Connectivitat Intel·ligent a MWCapital destacava que “Avui, un cop més, som testimonis de com la tecnologia 5G és una palanca de progrés per democratitzar determinats sectors clau per a la ciutadania, com ara el món esportiu. Des de MWCapital, continuem treballant per a assolir una digitalització on les persones estiguin en el centre i puguin obtenir millors serveis gràcies a la tecnologia”.

En la mateixa línia, Rosa Paradell, directora d’innovació i desenvolupament de negoci per al sector públic a la Fundació i2CAT remarcava com aquest “és un bon exemple de la feina que s’està fent a les Àrees 5G a través de treballar conjuntament amb sectors i entitats locals per connectar la tecnologia 5G amb els reptes del territori. En aquest cas, hem pogut unir una necessitat molt concreta de la UFEC amb les possibilitats de la tecnologia, trobant així un nou cas d’ús 5G”.

Un esport més accessible i sense barreres de connectivitat

Fins ara, l’aplicació del 5G a escala esportiva només havia funcionat per a l’esport d’elit com els partits de futbol de primera divisió o les carreres de Fórmula 1. A més, la connectivitat de molts equipaments esportius era limitada, donat que la majoria es troben als afores de pobles o ciutats i no tenen fibra òptica.

Aquesta iniciativa suposa un avanç cap a un món esportiu més digital i accessible per a tothom, ja que elimina les barreres de connectivitat que limitaven les oportunitats de retransmissió dels partits de categories base. Gràcies a aquesta fita, qualsevol ciutadà podrà veure en temps real els partits que es celebrin al complex. A més, aquesta combinació de tecnologies també permetrà als clubs analitzar els seus partits a posteriori i optimitzar el seu rendiment.

Pere Vilà, director de la Fundació UFEC afirma que “Esport+ és un projecte que en menys d’un any ha retransmès més d’11.000 esdeveniments esportius en directe i té un impacte a una comunitat superior a 2,5 milions de persones i projecta l’esport català a més de 140 països. Un projecte d’aquesta dimensió necessita recolzar-se de polítiques efectives que ofereixin solucions reals a la ciutadania. Amb la prova pilot realitzada a Igualada hem avançat en aquest horitzó de solucions tecnològiques, especialment per a la millora de la connectivitat real i efectiva de Catalunya.”

En aquest punt, el desplegament de la xarxa 5G de Telefónica ha estat clau pel desenvolupament d’aquest projecte pioner, ja que permet la connexió en temps real amb baixa latència. A través dels nodes 5G que estan en servei a Igualada es dona cobertura als punts on encara no hi arriba la fibra òptica.

Julián Vinué, gerent de RR.II i Innovació de Telefónica Este ha assenyalat que “el desplegament realitzat per Telefónica en tot el territori ha permès que ja estiguem immersos en l’era del 5G, una xarxa amb la mínima latència i la màxima amplada de banda. Amb el 5G aconseguim la màxima velocitat de fins a 10 gigabits per segon, milers de dispositius connectats simultàniament, reducció a mil·lisegons dels temps de transmissió de dades, o màxima seguretat, amb xarxes xifrades i alliberades d’interferències”.