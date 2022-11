Igualada intensificarà la neteja del Passeig Verdaguer

L’Ajuntament d’Igualada ha impulsat un pla intensiu de neteja al Passeig Verdaguer per tal de millorar l’estat d’alguns trams d’aquesta via. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha explicat que després de realitzar una important operació per fer fora de l’estació de trens i autobusos diverses aus que hi habitaven, aquestes s’han traslladat a diverses zones del Passeig Verdaguer provocant molèsties en algunes zones a causa de les seves defecacions.

Per aquest motiu l’Ajuntament d’Igualada ha impulsat aquest pla de neteja intensiu al Passeig que anirà acompanyat de la dispensació de pinso anticonceptiu a les aus per evitar que proliferin. Castells ha explicat que el pla de neteja “és el primer pas per deixar el Passeig Verdaguer com es mereix i donar resposta a algunes demandes de veïns i veïnes que hi volien més neteja”.

Paral·lelament, ha explicat Castells, “diversos tècnics municipals ja fa temps que estudien i treballen millores per aquesta via, centrades sobretot en el canvi de les rajoles per unes antilliscants i de baix manteniment”.

Nous bancs i canvi en els espais infantils del Passeig Verdaguer

Aquest pla de neteja, que s’ha iniciat aquesta mateixa setmana, va lligat a un projecte de canvi dels bancs del Passeig Vedaguer. Els nous bancs seran de material reciclat, un material molt mes sofert i que necessita molt menys manteniment que els actuals de fusta. Alhora, s’està treballant per fer una millora integral dels espais infantils per modernitzar-los i fer-los més amables.