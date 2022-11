Piera ordena el tancament de dos centres “sense llicència” on hi vivien una vintena de joves tutelats

L’Ajuntament de Piera ha ordenat el tancament de dos centres de la parròquia on hi viuen 20 joves tutelats per la Generalitat. Segons avança ‘El Periódico’ i ha confirmat l’ACN, ha posat dues sancions per valor de 6.002 euros a la parròquia i a Suara, la cooperativa que gestiona el centre.

L’alcalde, Josep Llopart, recorda que la parròquia va acollir la vintena de joves durant l’any 2018 i, en aquell moment, ja se’ls va posar la condició de legalitzar el centre. Assegura que el 2019 el consistori va fer un “requeriment” perquè actualitzessin la llicència d’activitats, però lamenta que a dia d’avui “encara no s’hagi fet”. L’alcalde, però, admet que tot el procés es va accelerar el mes de febrer passat quan es va produir una violació a una casa ocupada “que estava molt a prop del centre”. “El consistori es va posar molt nerviós perquè hi havia un centre no legalitzat i vam obrir un expedient perquè el centre es posés al dia”, explica.

Després d’aquest episodi, relata que els joves es van traslladar a un altre equipament propietat de la parròquia, però l’alcalde explica que “aquest espai tampoc admet l’activitat d’acollida de joves”. A més, diu, el 2019 els Bombers van fer un informe on deien que “el centre no és apte per a fer-hi activitats perquè calia posar-hi hidrants”. Per la seva banda, des del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat expliquen que la vintena de menors no acompanyats estan instal·lats de forma “transitòria” a la casa de la parròquia de Piera, coneguda popularment com ‘La Moreneta’. Inicialment aquests menors s’allotjaven a una altra infraestructura eclesial coneguda com la Llar Santa Maria, però que per “deficiències administratives” va quedar clausurat per part de l’Ajuntament de Piera. Davant d’aquesta situació de precarietat d’habitatge, la comunitat parroquial de Piera explica que “per motivacions religioses i per posar en pràctica les actituds evangèliques de l’acolliment i l’hospitalitat, va decidir donar un sostre a aquests menors que es van trobar de manera sobtada sense un espai on pernoctar”. El Bisbat de Sant Feliu de Llobregat espera que “s’arribi a una situació estable i segura pels menors el més aviat possible”, ja que són “els veritables protagonistes d’aquesta situació i els més vulnerables”. “Posem al centre aquestes persones i el seu bé”, aclareixen. També deixen clar que la línia del Bisbat i la parròquia de Piera ha estat sempre la del “diàleg” entre les parts implicades i la de “posar en pràctica i difondre unes actituds d’acolliment i hospitalitat vers els més vulnerables”. “L’únic interès de la Parròquia de Piera i del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat és el de trobar solucions per als menors en aquest afer i, en general, que les administracions públiques treballin coordinadament per situacions similars, en bé de la societat”, conclouen. Des de la cooperativa Suara i el Departament de Drets Socials no han volgut fer cap declaració sobre el tema.