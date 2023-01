Igualada incrementa un 68% en sis mesos els quilos de roba recollida de Càritas

El passat mes de juny, aprofitant el canvi de contracte de l’empresa encarregada de la recollida, l’Ajuntament va augmentar el nombre de contenidors de recollida de roba, passant de 16 a 45. Els contenidors estan repartits per tots els barris de la ciutat amb l’objectiu que tothom en tingui un a prop. Aquesta aposta ha fet incrementar un 68% els quilos de roba recollida el segon semestres de 2022. Concretament, durant els mesos de juny a desembre de 2022 es van recollir 88.390 kg, 35.763 més que el mateix període de l’any anterior. En el conjunt de l’any s’han recollit 141.017 kg de tèxtil.

Des del passat mes de juny, la Fundació Formació i Treball promoguda per Càritas Diocesana és l’entitat responsable de la recollida i posterior gestió del teixit dipositat en els contenidors. El seu sistema està basat en criteris ètics i en un model d’economia solidària, verda i circular, que permet generar ocupació sostenible en el temps per a les persones en situació d’exclusió social o en risc de vulnerabilitat. Després de la recollida dels contenidors, la roba passa a la planta de Sant Esteve Sesrovires gestionada per la mateixa entitat, per iniciar un procés de selecció i classificació en funció de l’estat i la tipologia de les peces. Aproximadament el 55% del material recollit es prepara per a la seva reutilització, a través de la xarxa d’establiments propis Botiga Amiga amb Moda re-, o bé a través dels programes d’entrega. El 40% de material tèxtil que no es pot utilitzar en el seu estat es destina per l’aprofitament de fibres en filatura de nous tèxtils o a la producció de productes per a la indústria de l’automòbil, aïllament, entre d’altres. El 5% restant són articles diversos denominats impropis, plàstic i paper, i tèxtil no reciclable, una part d’aquest volum es classifica i es reaprofita, mentre que una altra resulta en residu no aprofitable.

El regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives ha explicat que “tractem el tèxtil com una fracció més, i per fer-ho hem multiplicat el nombre de contenidors i els hem col·locat en llocs estratègics de tots els barris. L’increment de la recollida ha estat espectacular”.