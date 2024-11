L’Igualada Femení Grupo Guzmán suma una nova victòria i se situa sisè a la lliga

Cop d’autoritat de l’Igualada Femení Grupo Guzmán aquest diumenge a Manlleu, que li permet ascendir fins a la sisena posició després de superar les osonenques, gràcies a un partit que van saber patir a la primera part i van saber resoldre a la segona amb un 0-4.

Les de Manlleu van sortir en tromba amb la intenció d’encarrilar el partit el més aviat possible. La superioritat de les locals era eixordadora i les igualadines anaven de corcoll en tasques defensives. També la portera argentina de l’equip blau, Vicky Guzzo, desfeia amb molt d’encert les consecutives escomeses del Manlleu.

Tot i el domini clar de les manlleuenques, les igualadines sortien amb perillosos contraatacs gràcies a una defensa intensa, desbordada ocasionalment, però que donava opcions en atac per posar-se per davant al marcador.

De mica en mica les locals minvaven la intensitat ofensiva fruit del desgast físic i les del Grupo Guzman ho aprofitaven per anar agafant aire però sense renunciar a l’atac.

La primera part va ser extraordinàriament intensa amb nombroses ocasions per a ambdós equips, amb més protagonisme de les visitants que topaven una i altra vegada amb Vicky Guzzo i que les desesperava. Ni altes, ni rases…

Amb un partit molt emocionant, intens i vistós, però sense gols, s’arribava al descans amb ganes de que comencés ja la segona part.

La segona part volia ser una còpia de la primera però les igualadines es mostraven més segures en defensa i creaven seriosos contraatacs a la porteria local. En un d’aquests contraatacs, és Abril Besa qui recupera la bola a la darrera jugadora local i es planta davant la portera a qui supera clarament i fa pujar el primer gol del partit i de les igualadines (0-1). Era el minut sis de la segona part.

Un Manlleu ferit intensifica el seu atac però topa amb una defensa ordenada que pràcticament no tenia errors, i en aquests, desfeia el perill una Vicky Guzzo espectacular.

Però per molt que ho intentessin l’empat no arribava i les igualadines tenien el temps a favor i creaven menys perill que el Manlleu però les ocasions eren clares.

Així s’arribava als darrers deu minuts de partit. I en una de les ocasions clares de les noies de Carles Piernas, els àrbitres assenyalaven penal favorable a les igualadines. Carla Claramunt no va perdre l’ocasió d’eixamplar distàncies i marcava el segon gol per l’Igualada Femení Grupo Guzmán (0-2).

Les locals ja no sabien què i com fer gol a la porteria visitant però no deixaven d’intentar-ho amb més intensitat. Aquesta intensitat les feia arribar a la falta deu a cinc minuts del final del partit. La falta directa, com acostuma a ser habitual, la transformà en gol Laura Crespo que posava el tercer gol favorable a les anoienques (0-3).

Un Manlleu sense arguments continuava atacant per inèrcia, ja amb més cor que cap. L’Igualada, amb la tranquil·litat del resultat, es limitava a defensar amb ordre i tenir possessions llargues en atac. Però en una altra contra, Carla Claramunt es plantava davant la portera i amb una gran acció marcava el quart gol visitant a dos minuts del final (0-4).

Així, l’Igualada Femení Grupo Guzmán superava a un Manlleu que va ser superior en bona part del partit però que va topar amb un equip igualadí que va demostrar que també sap patir, sap defensar bé, sap ser efectiu a porteria i no es rendeix mai.

Amb la jornada 8 finalitzada, l’Igualada ascendeix a la sisena posició amb 12 punts i es troba com a cinquè màxim golejador provisional de la categoria amb 26 gols a favor i cinquè equip provisional menys golejat amb 17 gols encaixats. A títol individual, Carla Claramunt continua encapçalant la classificació provisional de màxima golejadora de Nacional Catalana amb 11 gols (2 de penal). Abril Besa, amb 8, entra al TOP TEN de màximes golejadores on hi és a punt d’entrar també Laura Crespo amb 7 gols (3 de falta directa).

Amb aquesta bona dinàmica positiva, i després de marcar 21 gols en els darrers quatre partits, l’Igualada s’enfrontarà la propera setmana a Les Comes, a les 18:15 h, al CH Sant Jordi Desvalls, rival directe per accedir al playoff d’ascens a l’OkLiga, que es troba a la desena posició amb deu punts.