Igualada es prepara per a la 33a edició de la Mostra

La 33a edició de Mostra Igualada se celebrarà del 31 de març al 3 d’abril i acollirà 46 companyies que oferiran 47 espectacles i un total de 103 funcions per a públic infantil i jove. Després d’una edició passada excepcional en format híbrid, presencial i en línia, la Mostra torna a la presencialitat total i aposta per una programació 360º per a tots els públics i d’un gran ampli ventall de disciplines artístiques (teatre, dansa, circ i clown, música, titelles, instal·lacions), amb una mirada oberta i crítica al món.

Mostra Igualada vol defugir de classificacions d’espectacles per grups d’edat concrets i, enguany, no proposa itineraris però sí les edats recomanades de cada espectacle perquè el públic el pugui gaudir al màxim. En aquest sentit, any rere any s’aposta per acostar els joves a les arts escèniques amb temàtiques i formats que els interpel·lin. És el cas de Nua (Radiografia d’un trastorn) de Flyhard Produccions / Sala Flyhard i coproduït amb el Teatre Principal de Palma, un retrat en primera persona i sense filtres dels trastorns alimentaris i la imposició de la bellesa normativa; La revolució de les 4 idees de Dúo Fàcil, un espectacle d’humor groller i reivindicatiu que parteix de la història de tres riders per a reflexionar sobre les desigualtats socials i Hanle de Leamok, una nova producció de la cia. valenciana emergent -que l’any passat va presentar l’exitosa ‘Lázaro’- que proposa una versió lliure del clàssic de Shakespeare combinant la cultura d’internet, la urbana i la japonesa. La programació juvenil també inclou, entre d’altres, Quanta, quanta guerra… de Farrés Brothers i cia, la primera adaptació teatral amb una mirada fresca i jove de la novel·la de Mercè Rodoreda.

Entre les propostes per a la primera infància hi destaca un viatge en l’imaginari del món dels musicals de teatre i cinema al concert Musicals pels més menuts de Pels Més Menuts; l’espectacle musical i de teatre d’objectes per a la primera infància amb música de Mozart M.A.R.E. de La Romancera Teatre i Bajau de Ponten Pie, una fantasia visual amb la recerca sobre l’element aigua com un intèrpret més en escena.

Suport a la producció i exhibició

Mostra Igualada acollirà les quatre obres seleccionades en la convocatòria pública Suport a la producció i exhibició, impulsada durant l’edició passada. La companyia basca Marie de Jongh, escollida dins la Línia gran format, presentarà AMA, una història de super- anti-herois del quotidià. Seleccionada en la Línia noves dramatúrgies, l’Agrupación Señor Serrano presentarà la segona i tercera part de la sèrie Olympus Kids, un projecte teatral basat en una visió crítica i disruptiva dels mites grecs. Demèter i Amazones tanquen la trilogia iniciada amb Prometeu, que aposta pel teatre d’objectes i els recursos multimèdia en dos espectacles on només hi podran accedir els infants i els pares i mares s’hauran d’esperar a fora. La Companyia de Comediants La Baldufa es reinventa i s’endinsa en el món de la dansa amb l’ajuda de Sol Picó a Imperfect. L’espectacle, escollit en la Línia foment de la cooperació entre companyies, explora com tres persones adultes decideixen superar els seus límits experimentant amb la dansa sense prejudicis. En el cas de la Línia Jove, la productora Téntol i la cia. creada per a l’ocasió EYE2030 presenten Intempèrie, un espectacle multiformat co-creat per joves que fabulen un altre futur possible des del cor d’Europa.

L’ajut Suport a la producció i exhibició va néixer amb la voluntat d’estimular el sector de les arts escèniques per a tots els públics i està estructurat en quatre eixos: gran format, les noves dramatúrgies i tendències, el foment de la cooperació entre companyies i l’àmbit jove. Està dotat amb una aportació total de 20.000 euros i s’ha complementat amb la col·laboració econòmica i d’exhibició d’altres equipaments i festivals del país com ara el Festival Grec, el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), el Teatre Tantarantana i la Nau Ivanow.

Inscripcions per a professionals

La 33a edició recuperarà la Llotja professional de manera presencial al Museu de la Pell per a les trobades dels diferents agents del sector. Les acreditacions per a professionals ja estan obertes i compten amb dues modalitats, en funció del perfil del professional: per a compradors (entitats programadores, distribuïdores amb 3 o més companyies) o venedors (companyies, productores, distribuïdores amb menys de tres companyies, associacions, empreses de serveis relacionades amb arts escèniques, professionals de la cultura a títol individual, membres d’associacions en conveni). L’acreditació dóna accés a la Llotja, les activitats per a professionals, el directori online d’assistents i segons la modalitat, a invitacions i entrades a preu reduït.

Una mirada a les arts escèniques de 360º

La icònica imatge d’un cavall amb tapa ulls i el concepte 360º són els protagonistes del cartell d’aquesta edició. Una reivindicació a les mirades obertes i crítiques i a no anar amb els ulls tapats com els cavalls que, obedients, només veuen el que els fan mirar. Creada per l’artista igualadí Ramon Enrich, proposa una analogia que permet imaginar un paral·lelisme entre les arts escèniques i la vida on sovint només veiem allò que tenim al davant deixant de banda tot el que passa fora del focus.

Mostra Igualada – Fira d’espectacles infantils i juvenils

Mostra Igualada és la Fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya. Un gran aparador dels millors espectacles per a públic infantil i jove, que aplega milers d’espectadors a la capital de l’Anoia i que té com a objectius nodrir les programacions familiars d’arreu del país i afavorir la internacionalització de les companyies que hi participen. Considerada Mercat estratègic de Catalunya, està organitzada per l’Ajuntament d’Igualada i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat de Catalunya. Del 31 de març al 3 d’abril del 2022 se celebrarà la 33a edició.