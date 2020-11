Igualada commemora aquest divendres el Dia de la Infància

Igualada se suma aquest divendres, 20 de novembre, a la celebració del Dia de la Infància amb diverses activitats que tenen com a principal objectiu convidar a reflexionar sobre els drets dels infants. En aquest sentit, cal destacar que la Convenció dels Drets dels Infants, de la qual l’any passat es va commemorar el 30è aniversari, va molt lligada als objectius de desenvolupament sostenible inclosos en l’Agenda2030. Per aquest motiu, els actes programats volen servir per fer visibles entre la ciutadania d’Igualada l’opinió i les propostes dels infants d’Igualada en relació amb el dret al medi ambient i a la salut.

Aquestes reflexions es basen en el treball sobre aquestes qüestions realitzat pels membres del Consell d’Infants i els seus companys i companyes d’escola i que també ha tingut en compte l’impacte de la Covid-19. Les reflexions també s’han compartit en les diferents trobades que s’han dut a terme amb els Consells d’Infància Locals i en l’àmbit de les comunitats autònomes que treballen en conveni amb Unicef.

És en aquesta línia que amb motiu del 20N s’impulsa la campanya “Tenim un missatge per a tu!”, elaborada per i per als infants, però amb un missatge clar per a les persones adultes que apel·la a la responsabilitat de tota la comunitat en la preservació del dret a tenir un medi ambient i una salut saludables. La campanya convida les famílies a treballar a partir d’unes targetes que poden emplenar i retornar als membres del Consell d’Infants, que podran usar aquestes aportacions a l’hora de dissenyar els nous projectes que s’impulsin al llarg de l’any.

A banda d’aquest projecte, la celebració del Dia de la Infància també inclourà la il·luminació de color blau de la façana de l’Ajuntament d’Igualada.