Igualada Comerç, satisfeta amb la darrera edició de la Botiga al Carrer

Igualada Comerç va organitzar, el passat dissabte, una nova edició de la Botiga al carrer. La resposta de la gent va ser molt important durant tot el dia, tant al Passeig Verdaguer, com els carrers del centre de la ciutat. La jornada va transcórrer amb un ambient familiar i festiu.

Aquest esdeveniment continua essent un referent en el món del comerç i sobretot una gran oportunitat i proposta pels comerciants d’Igualada. Anualment se celebra el primer dissabte del mes de març i del mes de setembre, donant cloenda a les rebaixes. Els comerciants participants han superat les previsions, tant al passeig com davant dels establiments, ampliant considerablement l’oferta al públic.

Igualada Comerç va mantenir les novetats implantades en les anteriors edicions que van ser molt ben acollides. Pel que fa als comerciants, se’ls ofereix la possibilitat de tenir un espai on se’ls convida a prendre un cafè amb la col·laboració de Vending Martínez, i també se’ls facilita el dinar a la zona del passeig Verdaguer, per part d’Olga Rovira, sense haver de marxar de la zona. Pel que fa a la logística, es potencia la senyalització i la imatge, a més de posar lavabos a disposició de tothom. L’organització també situa un espai de punt d’informació durant tota la jornada per atendre tant als comerciants com els visitants.

Les activitats programades al voltant de la Botiga al Carrer van complementar una jornada molt participativa (Donació de sang, activitats pels més petits per part d’Animan’s, campanya d’ús del català, repartiment de bosses de selectiva i bujols airejats per part de l’Ajuntament d’Igualada, i la campanya “Realitat Millorada” per recaptar fons per a

l’àrea d’Oncologia Pediàtrica de l’hospital Vall d’Hebron).

L’entitat de comerciants fa una valoració molt positiva de l’esdeveniment, a més d’agrair molt sincerament a tots els que d’una manera o altra han fet possible aquesta edició de la Botiga al Carrer. A partir d’ara, ja es comença a preparar la següent edició, que serà al setembre.