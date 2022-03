Aquest migdia, als voltants de la 1, s’ha produït una espectacular fuita d’aigua al carrer Santa Joaquima de Vedruna, a l’altura del Carrer Sant Carles, que ha deixat tot l’asfalt inundat. Fins i tot els cotxes tenien dificultats per avançar en aquest tram de carrer i és per això que s’ha tallat el trànsit fins la nit, moment en què es preveu que el problema ja estigui solucionat. Segons informen des de l’Ajuntament, no hi hauria afectació en l’arribada d’aigua als edificis d’aquesta zona.

Vídeo de Francesc Esplugas