Igualada Comerç intensifica l’activitat davant les festes de Nadal

El passat cap de setmana es va viure intensament per part del comerç igualadí. Moltes ofertes i descomptes varen convidar als ciutadans a comprar. El color el va posar la proposta d’Igualada Comerç amb el repartiment de bosses personalitzades amb la imatge de l’entitat i que es lliuraven al fer una compra. Pels carrers es varen poder veure constantment persones amb les bosses de color groc i que optaven a tenir un regal per part de dues persones d’Igualada Comerç. Durant el divendres i el dissabte es va estar premiant les persones que compraven en establiments adherits a l’entitat igualadina d’una manera divertida.

Durant aquests dies també s’ha inaugurat l’espai dels Igualadinissim situat al hall de l’Ajuntament dedicat als 40 anys d’Igualada Comerç. Per la situació de restriccions sanitàries no s’ha pogut fer una inauguració com es volia. Es convida que es visiti aquest espai tan emblemàtic al que s’ha volgut mostrar la trajectòria de l’entitat i compartir l’alegria de commemorar aquest aniversari.

Assemblea de l’entitat

Aquest passat dilluns s’ha pogut celebrar l’Assemblea General d’Igualada Comerç en format virtual. Aquesta Assemblea estava prevista pel primer trimestre d’any però per la situació de la pandèmia es va proposar.

Sorteig de dos xecs de 1.000€

Pel que fa a la Campanya especial d’accions de promoció en què està immersa l’entitat igualadina, cal destacar el sorteig dels dos vals de 1.000 euros cadascun per consumir durant un dia en botigues associades.

Les instal·lacions de Servisimó han estat el lloc escollit per fer el sorteig davant de notari i transmès en directe pel canal d’Instagram d’Igualada Comerç. Aquest sorteig ha tingut molta acceptació, motiu pel qual s’agraeix a tots els participants i es felicita els dos guanyadors. Ara cadascun dels guanyadors tindrà un dissabte del mes desembre per consumir en les botigues d’Igualada Comerç.

Tercera gimcana per als més petits

Una altra activitat que està en marxa és la Gimcana pels més petits que han de trobar cinc Woodys per diferents aparadors dels comerços. A partir d’aquesta setmana es celebra la tercera edició amb moltes ganes que els més petits amb els seus pares en gaudeixin.

Caldrà que trobin els cinc establiments que tenen al seu aparador un dels Woddys i descobreixin el missatge que porten. Els pròxims dies es publicaran algunes pistes per ajudar a trobar-los.

Visites guiades, la primera demà sobre mercats

Finalment es podrà iniciar l’activitat de visites guiades promogudes per Igualada Comerç. Hi ha creades tres rutes amb la col·laboració d’Anoia Patrimoni amb les que s’involucra els comerços. Les mesures de seguretat sanitària no han permès fins ara posar-ho en marxa.

La trilogia de visites es faran els dissabtes 5, 12 i 19 de desembre a partir de les 17 h.. Cal fer reserva a marqueting@igualadacomerc.cat o per telèfon al 609312254. Els grups són reduïts i les places limitades.

Dates d’obertura de botigues per les festes

Els dies festius que els establiments d’Igualada poden romandre oberts al públic pel que fa a la campanya de Nadal i Reis són el 6, 8, 13, 20 i 27 de desembre i 3, 10 de gener (primer diumenge de rebaixes).

Des d’Igualada Comerç, en cas de no poder obrir tots els festius, recomana l’obertura dels dies 8 i 20 de desembre i 3, 10 de gener.