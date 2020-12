Alumnes del Milà fan voluntariat social a la residència Pare Vilaseca

Durant els mesos d’octubre i novembre un grup de 22 alumnes del Grau Superior d’Ensenyament i Animació Socioesportiva, de l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada han realitzat un innovador voluntariat en format telemàtic amb les persones grans ateses a Residència Pare Vilaseca.

Aquesta activitat de voluntariat va començar el dilluns 26 d’octubre amb una visita virtual de 45 minuts a la residència per tal que els alumnes coneguessin el centre i els perfils d’usuaris, com a primera presa de contacte entre alumnes i residents. Es va assignar un grup de 5 o 6 residents a cada grup d’estudiants i dia 29 d’octubre es va començar amb un primer torn de 3 videotrucades de 45 minuts cadascuna. El 6 de novembre es va fer un segon torn de videotrucades en les que els alumnes van parlar amb els residents per tal de conèixer els seus interessos, inquietuds, capacitats i recursos i així poder planificar i organitzar les posteriors sessions virtuals que es van realitzar els divendres 13 i 20 de novembre. El divendres 13 es van realitzar les 3 primeres sessions virtuals planificades pels estudiants, molt variades, que van incloure activitats de fitness, concurs de preguntes i respostes, Pictionary, manualitats nadalenques, i jocs com el “veig, veig”, endevinalles, identificar sons o explicar històries. El divendres 20 de novembre va concloure el voluntariat amb les 3 darreres sessions.

Ha estat un voluntariat diferent de l’habitual, adaptat a les actuals restriccions, però molt enriquidor tant pels alumnes com pels residents i pel professor i els tècnics.