Igualada acull el Campionat de Catalunya Sub-18 i Sub19 d’atletisme

El Club Atlètic Igualada, conjuntament amb la Federació Catalana d’Atletisme, organitza aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya de les categories Sub-18 i Sub-20 individual i relleus. Es tracta de la primera competició oficial que acull l’Estadi Atlètic d’Igualada després de la instal·lació del nou tartà i del tancament de les instal·lacions a causa de la pandèmia de Covid-19.

Arran de l’actual situació sanitària, els organitzadors han previst una sèrie de mesures preventives. Així, hi haurà 16 participants en totes les curses, tret de la de 1.500 metres, en què n’hi haurà 12. També hi haurà 12 atletes en els concursos i 8 en les proves de relleus. En totes les curses es faran finals directes i en les proves que es disputen per carrers se’n faran dues amb classificació per temps. A més, en els concursos, els 8 millors de cada categoria tindran opció als 3 intents de millora. I, finalment, no es permet la participació d’atletes, fora de concurs, d’altres categories diferents a les del campionat.

La presentació del Campionat s’ha fet aquest dimecres a l’Ajuntament d’Igualada amb la presència del vicepresident de la Federació Catalana d’Atletisme, Josep M. Antentas, el president del Club Atlètic Igualada, Lluís Cañamares, i de la tinenta d’alcalde i regidora d’Esports, Patricia Illa, que ha destacat “l’esforç que s’ha fet els darrers anys per optimitzar l’Estadi Atlètic”, amb inversions que, a banda de renovar el tartà, han permès instal·lar la recta coberta, que inclou una pista per a entrenament de velocitat i tanques i un fossar per a salt de llargada i un espai per a salt d’alçada que la fan, juntament amb la del CAR de Sant Cugat, l’única d’aquestes característiques que hi ha a Catalunya. A més, aquest octubre s’acabarà la renovació del terra i d’alguns equipaments del gimnàs.

Illa també ha donat detalls del protocol que s’ha elaborat per a l’entrada amb total garantia dels acompanyants als estadis i pavellons esportius de la ciutat, que inclouen la cita prèvia, el control de l’aforament i la limitació a dos acompanyants per cada menor.