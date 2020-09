Igualada permetrà aficionats a les graderies en les competicions esportives

Aquest cap de setmana comencen l’OK Lliga masculina i femenina d’hoquei patins i els dos equips igualadins representants a les competicions jugaran com a locals. També disputarà un partit a la Sala de Barri del pavelló igualadí el Monbus CB Igualada, en aquest cas corresponent a la Lliga Catalana EBA de bàsquet. És l’inici de les competicions oficials dels equips igualadins i els clubs i l’Ajuntament s’han hagut d’adaptar per poder complir amb els protocols de seguretat.

Així, en la roda de premsa d’aquest dimecres, s’ha confirmat que es permetrà l’entrada de públic a les graderies. En el cas de l’hoquei, per exemple, es limitarà l’entrada a un màxim de 500 aficionats. Els socis que vulguin entrades pels partits dels dos equips d’OK Lliga, s’hauran de posar en contacte amb els seus respectius clubs per aconseguir-les, però sempre s’haurà de donar el nom i el telèfon de contacte de l’aficionat per tal de poder fer-ne el rastreig en cas de contagi. En els partits del CF Igualada al municipal de Les Comes, es seguirà el mateix protocol, màxim de 500 aficionats i tots ells havent tret l’entrada prèvia.

Pel què fa a les competicions que es diputin a la Sala de Barri de Les Comes, es seguirà el mateix protocol de venda anticipada d’entrades, però encara no s’ha especificat quin serà el límit d’aficionats que pugui entrar a les grades.

Tots aquests controls serviran només en els casos de categoria sènior, en majors d’edat. En aquelles categories de base de qualsevol esport col·lectiu, des de l’Ajuntament d’Igualada es limita l’entrada al recinte esportiu a un màxim dos acompanyants per a cada esportista.

Així doncs, aquest cap de setmana torna l’esport de màxim nivell a Les Comes, i ho podrà fer amb públic a les graderies. Segur que serà un dia molt especial per jugadors i entrenadors, no només pel retorn a la competició sinó per poder fer-ho amb un ambient una mica més acollidor.