Igualada acull amb èxit una nova edició de la Setmana de l’Ocupació

La tretzena edició de la Setmana de l’Ocupació, l’Igualada Prepara’t, organitzada per l’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial de l’Anoia, ha sigut tot un èxit, una vegada més.

L’Igualada Prepara’t és un programa que dota de consells, eines i recursos per a les persones que cerquen feina, estan en situació d’atur o volen fer un canvi o gir professional, amb tot un seguit de conferències i tallers.

Aquesta edició va tenir lloc de l’11 al 14 de juny, i va comptar amb la participació d’una mitjana de 45 persones, a cada conferència i taller, excepte el Connecta -l’activitat que es basa en entrevistes de feina-, que va comptar amb l’assistència de més de 80 persones.

El regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcé, i el president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Mateu, varen ser els encarregats de donar el tret de sortida en aquesta edició de la Setmana de l’Ocupació, que aquest 2024, encapçalava la seva tretzena edició. En aquesta línia, tant des de l’Ajuntament com des de la UEA, es van presentar les diverses accions i línies que s’impulsen per ajudar a les persones que estan en situació d’atur o volen fer un canvi o gir professional.

La primera jornada, es va dedicar a “Treballa el teu perfil professional per trobar la feina que vols”. Amb la sessió “Linkedin: l’eina per buscar feina”, l’experta en aquesta eina digital, coach, orientadora i formadora, Rosaura Alastruey, va presentar Linkedin com a eina per a la recerca de feina, i com ser més visibles i com realitzar una recerca de feina òptima. Seguidament, amb “Quina actitud tinc per trobar allò que em fa feliç”, en aquest taller, es va generar un espai per tal de destacar la importància de l’actitud en la presa de decisions, per a trobar allò que ens fa feliços o ens generi benestar.

L’endemà, el 12 de juny, va tenir lloc la temàtica “Què necessito saber abans d’anar a una entrevista de feina”. La jornada va arrencar amb una taula rodona amb professionals de Recursos Humans d’empreses de la comarca -Etalentum Selecció, Grup Carles i Sofamel- i Serveis d’Ocupació per tal d’exposar al públic assistent, com enfocar una entrevista de feina i quins són els llocs de treball més demandats a la comarca de l’Anoia. La taula rodona va estar moderada per la responsable de l’àrea d’Ocupació de la Unió Empresarial de l’Anoia, Laura Farré.

Amb “No diguis res, comunica! Millora la teva presentació per vendre’t”, en aquest taller pràctic -impulsat per Joaquín Guerrero, ballarí, actor de teatre físic, presentador i còmic-, els assistents van conèixer de primera mà quines són les claus per vendre’ns millor davant una entrevista de feina, com preparar-la i com impressionar.

Com a novetat destacada, aquesta edició va posar la mirada en les noves tecnologies per tal de fer un bon procés de recerca de feina. En aquest sentit, la jornada del dijous “Eines tecnològiques i canvi professional”, va estar enfocada a aquesta qüestió.

Amb “Aprofita la Intel·ligència Artificial per definir el teu objectiu professional”, aquesta sessió va tenir per objectiu apropar com la Intel·ligència Artificial pot ajudar a definir els objectius professionals. La sessió a anar a càrrec d’Ignasi Clos Bitria, cofundador, soci directiu i consultor de SDLI. Tot seguit, va tenir lloc “10 eines tecnològiques que qualsevol empresa et demanarà conèixer”; una activitat que va presentar una llista de les deu eines tecnològiques àmpliament utilitzades en l’àmbit empresarial, amb explicacions sobre els usos i metodologies de treball associades per augmentar la productivitat. La sessió va anar a càrrec d’Esther Orive, consultora d’innovació, millora i gestió del coneixement.

L’última sessió formativa del Prepara’t va ser “Mètode Restart: prepara’t per trobar feina i destacar en el nou paradigma laboral”, un taller que va permetre donar a conèixer aquesta metodologia innovadora pel propi ponent, i on es varen descobrir com assolir els objectius professionals, tenint en compte els nous paradigmes tecnològics, el benestar emocional i les diferents estratègies innovadores de recerca de feina. La sessió va anar a càrrec de Ferran Tort Almirall, psicòleg col·legiat, coach i formador.

Més de 80 assistents al Connecta, l’activitat relacional

Després d’haver conegut de primera mà eines, consells i nous processos per afrontar un procés de recerca de feina, la 13a Setmana de l’Ocupació va finalitzar amb el Connecta, el popular espai de trobada entre empreses que cerquen personal i persones que volen incorporar-se al mercat de treball. L’edició d’aquest any va estar plantejada en format fira, on les persones, en format accés lliure, podien entrevistar-se amb diverses empreses de la comarca i presentar els seus perfils per a actuals o futures vacants laborals. Les empreses que participaren al Connecta d’enguany foren: J. Vilaseca, S.A., Òdena Village, Fruits Secs Torra, ËSC Ètica i Sostenibilitat Corporatives, Practics Business Solutions, Leca Graphics, Equipceramic, S.A., Discom, Tallers Bascompte S.L., Tecnodemo Ibérica, Hotel Bruc i Simar, S.A.

Aquesta activitat relacional va comptar amb la participació de més de 80 persones que cerquen feina o volen fer un canvi o gir professional. Com a curiositat, en aquesta edició del Connecta van assistir -com a candidats/es- moltes persones amb formació i experiència en administració i poques persones de perfil operari, a diferència de l’anterior edició.

L’organització del Prepara’t fa un balanç molt positiu d’aquesta nova edició celebrada.