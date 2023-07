Humans de l’Anoia: Víctor Recio Rodríguez

VÍCTOR RECIO RODRÍGUEZ

Soc el Víctor Recio Rodríguez. Tinc 21 anys, visc a Igualada i soc estudiant de Comunicació i Indústries Culturals a la Universitat de Barcelona.

En l’àmbit professional, vaig treballar com a director de campanya i de comunicació a la candidatura del Jordi Cuadras a l’alcaldia d’Igualada amb Igualada Som-hi (PSC – Igualada Oberta).

Em sento molt vinculat a Igualada des que vaig néixer aquí i aspiro a una ciutat ambiciosa de grans transformacions que ofereixi totes les oportunitats per crear un projecte de vida en el futur.

Des de la part més personal, em considero una persona creativa i inquieta. M’agrada molt la música, tant escoltar-la com poder crear-la, el món de la producció audiovisual i sortir amb bicicleta per la natura.

Igualada és casa meva i desitjo que ho segueixi sent per tots els joves per poder seguir gaudint, en el futur, dels vermuts a la plaça de l’Ajuntament, els sopars d’estiu la Rambla o les estones de calma des del mirador de la Tossa.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

Igualada inaugura l’estació central del tren gran que la connecta amb Barcelona en 40

minuts.