La nit de dissabte de l’EBF serà espectacular: Night Glow, Drons i Triquell

Enguany, la nit del dissabte 8 de juliol promet ser més espectacular que mai. A la tradicional encesa nocturna de globus Night Glow, s’hi sumarà un espectacle de Drons ideat per l’empresa Flock Drone Art i patrocinat per Ultramagic, que dibuixarà al cel una història en tres dimensions amb una trentena de drons volant simultàniament gràcies a una tecnologia d’última generació que sincronitza moviment, il·luminació i banda sonora. L’espectacle gira entorn dels 40 anys d’història de l’empresa igualadina Ultramagic i de la relació de la ciutat d’Igualada amb els globus.

La nit es clourà amb un concert del cantant Triquell, finalista de la primera edició del programa de talent musical Eufòria, produït per TV3. El concert s’emmarca dins del festival Anòlia, que avui divendres a la nit també haurà portat a l’escenari del Parc Central el concert del grup igualadí B-Back.

Tan divendres com dissabte hi haurà instal·lats una quinzena de foodtrucks i diverses barres de servei de begudes per aquelles famílies que vulguin sopar al Parc Central, i també es convida a tothom qui vulgui a portar-se el pícnic per no perdre’s res de la vetllada.