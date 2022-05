Humans de l’Anoia: Meritxell Botet

MERITXELL BOTET

Nascuda a Igualada el 26 de juny del 1965. Sóc orgullosament coneguda per ser la filla del Dr. Botet, la persona més fantàstica que ha format part de la meva vida i de qui he après a ser com sóc. Però encara estic més orgullosa de ser la mare de 3 meravelloses persones, l’Arnau, el Cesc i l’Oriol.

Treballo des dels 22 anys de cara al públic. Com a anècdota: molta gent desconeix que vaig posar en marxa la part dels socis del Club Super3.

Gestiono una empresa familiar junt amb la meva mare, i també sóc copropietària del Molí Blanc Hotel, un bonic projecte nascut fa 16 anys i que considero un valor afegit per la ciutat d’Igualada i l’Anoia.

Sóc una enamorada i gran ambaixadora de la meva ciutat i la meva comarca. Penso que som molt afortunats i privilegiats de viure en aquesta petita ciutat al cor de Catalunya amb aquest gran qualitat de vida.

M’agraden les coses i la vida senzilla, la gent honesta, sincera, lleial i autèntica. Valoro a les persones només pel que són i fan i no pas pel que tenen o representen. Gaudeixo molt d’estar amb els meus. Visc una mica en el meu món, sempre una mica a la lluna.

Em moc principalment per intuïcions i emocions. No podria viure sense música. M’apassiona conduir i sempre he estat una gran aficionada a l’hoquei.

M’agrada treballar i col·laborar a l’ombra per les causes en les que crec fermament, i sempre hi sóc i hi seré. No vull deixar mai de lluitar ni somiar pel que crec.

La notícia que m’agradaria llegir a la Veu de l’Anoia és…

L’ @igualadahc s’ha proclamat el 1er campió de lliga de la nova República de Catalunya.