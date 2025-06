Kave Home “A place to belong”

Autor: Espais Joves

La llar és més que un mer espai: sensacions, emocions, connexions. És una extensió de les persones que l’habiten, on s’acumulen records, vivències, moments. Un refugi on reconnectar amb un mateix i amb el món exterior.

Amb la ferma intenció de crear llars, aquells llocs amb significat que transcendeixen els objectes concrets, no només espais, Kave Home proposa una selecció de mobiliari que ens convida a reconnectar amb l’espai i amb nosaltres mateixos.

La llar es construeix amb cada moment

Els espais es transformen al llarg del dia, com si es tractés d’éssers vius, i la cuina i el menjador s’erigeixen en aquells espais per compartir mo­ments al voltant de l’esmorzar, el dinar, el sopar…

La col·lecció Idun, en fusta de roure, proposa peces amb potes lleugerament inclinades que combinen, en un equilibri perfecte, l’estètica i l’estabilitat, ideals per combinar amb altres tonalitats de mobiliari o per completar espais neutres, tant en menjadors com en espais creatius.

La llar es troba en els detalls. El dormitori es vesteix de colors neutres amb mantes i coixins en tons verds i taronges per acabar d’engalanar el llit Blok, una altra de les novetats del catàleg de Kave Home. A l’exterior, les taules Aiguablava es tenyeixen de verd i colors terracota i es combinen amb les cadires plegables Vilara: cadires i gandules inspirades en les clàssiques cadires de director i dels antics clubs de platja.

Dins de la casa, les catifes de jute amb figures geomètriques, perfectes per al dormitori o la sala d’estar, es combinen amb prestatgeries de formes geomètriques similars en fusta natural o tenyida de verd, mentre que el nou sofà Alea es vesteix de nous tons blancs en una proposta modular de tres seients amb chaiselong. Sens dubte, l’espai perfec­te per a una estona de lectura.

La llar és una extensió de qui som

Converses que s’allarguen al voltant d’una taula a la terrassa, xerrades eternes al sofà o aquell llibre que atrapa des de la primera pàgina i no et permet aixecar-te de la cadira. Per a la primavera del 2025, Kave Home proposa crear aquests espais únics per a cada persona i ens convida a viure un slow life a la mediterrània.