Humans Anoia: Gemma Castillo Díaz

GEMMA CASTILLO DÍAZ

Hola, soc la Gemma nascuda a Barcelona, he crescut a Sant Boi de Llobregat i tot i que he viscut a diferents poblacions del Barcelonès i el Baix Llobregat, fa 2 anys i mig que l’amor em va portar a Vilanova del Camí.

Vaig estudiar Educació Social, tot i que no m’hi he dedicat professionalment (al marge de les pràctiques). He dedicat el meu vessant professional a l’atenció al client tant de forma presencial a diverses botigues, com de manera digital gestionant aquest servei de diversos e-comerce. Paral·lelament, he treballat com a Community Manager de diversos petits negocis.

Ara, he donat llum al meu propi projecte: mentora de dones emprenedores. I dedico els meus esforços a fer que altres dones emprenedores tinguin èxit amb els seus negocis i aconsegueixin no només els seus objectius sinó la vida que realment mereixen. Gràcies a la meva menció d’honor com a experta en Psicomarketing i Bussines Growth sumat als més de 15 anys d’experiència en atenció al client, tinc les eines necessàries per ajudar qualsevol dona emprenedora a triomfar amb el seu negoci.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i VeuAnoia és…

“S’escurça la desigualtat entre homes i dones que lideren empreses”

