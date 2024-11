Els Hostalets va acollir la jornada solidària “Fem Xarxa” per l’equitat menstrual

Les regidories d’Acció Social i Salut de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb el suport de diversos col·lectius i entitats del municipi, van promoure aquest dissabte 9 de novembre la jornada solidària Fem Xarxa, amb l’objectiu de donar visibilitat al treball comunitari i per al desenvolupament i integració del teixit social del municipi. En aquesta ocasió, es va posar l’accent en la pobresa menstrual i les iniciatives per garantir l’equitat. Per aquest motiu, es van organitzar diverses iniciatives dirigides a recaptar fons per a la compra de productes menstruals de qualitat i d’un sol ús per a persones usuàries de Càritas als Hostalets de Pierola.

Durant el matí i migdia es van instal·lar a la Torre del Sr. Enric parades de Càritas i Artemeia, promotora del projecte «Més enllà de les regles». L’Associació Ovelles Negres va organitzar una barra en què oferia un vermut solidari. També es van dur a terme tallers de manualitats, a càrrec de Fem Poble.

Càritas va presentar a l’auditori Cal Figueres la seva memòria anual del 2023, en què va repassar l’activitat duta a terme a Piera i els Hostalets, on l’any passat van atendre més de 1.700 persones en les seves necessitats bàsiques, principalment en forma d’ajuts en aliments, i que l’any passat va destinar només en aquest recurs una partida de més de 30.000 euros.

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha augmentat aquest 2024 fins a un 66% la seva aportació a l’entitat, amb una subvenció total que s’eleva als 20.000 euros.

Posteriorment també es va fer un breu repàs al projecte Més enllà de les regles, que ha ofert tallers formatius i participatius a l’Institut i diversos col·lectius professionals i socials del municipi, i es va anunciar la confirmació d’una nova edició al 2025 que abordarà noves temàtiques i recursos al voltant de la menstrualitat i la ciclicitat. La jornada es va tancar amb un bingo temàtic en què van poder participar-hi tots els assistents a la jornada.

Amparo Treig, regidora d’Acció Social i Salut, destacava que «aquestes jornades són molt necessàries per donar suport a les entitats i col·lectius del municipi que fan una gran contribució a la cohesió i la integració. Aquesta vegada hem volgut donar veu a la pobresa menstrual, a les desigultats que pateixen moltes noies i dones amb dificultats econòmiques o en situació de vulnerabilitat, ja que no poden viure la seva menstrualitat amb normalitat perquè no poden accedir a segons quins productes o serveis».