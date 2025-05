L’Events CB Igualada disputarà la Final a Quatre d’ascens de la Super Copa Femenina a Les Comes

El Pavelló de Les Comes d’Igualada serà l’escenari de la Final a Quatre d’ascens de la Super Copa Femenina 2025 de bàsquet, que es disputarà aquest proper cap de setmana del 3 i 4 de maig. I el millor de tot: el primer equip del club, l’Events CB Igualada, serà un dels quatre protagonistes que la jugaran.

Després de quedar en cinquena posició en la fase regular, el primer equip femení del CB Igualada, entrenat per Raül Caballero, ha aconseguit classificar-se per aquesta final per

lluitar per una plaça a la fase d’ascens a la Lliga Femenina 2. El Don Martín – Draft Gramenet, el CB Grup Barna i el Wecolors – AB Premià son els altres tres equips que juntament amb l’equip igualadí lluitaran per aquesta plaça que ja va assolir com a campió de la fase regular el Manresa CBF.

El dissabte 3 de maig a la tarda es disputaran les dues semifinals que enfrontaran a l’AB Premià i el CB Grup Barna a les 17:00 h. i seguidament al Draft Gramenet i al CB Igualada a les 19:15h.

Els dos equips guanyadors jugaran la final el diumenge 4 de maig a la tarda. Des del Club Bàsquet Igualada, fan una crida a tota la ciutadania d’Igualada i la comarca de l’Anoia per omplir Les Comes i fer costat a l’equip. Serà una oportunitat única per demostrar el suport de la ciutat a l’esport femení i gaudir del millor bàsquet en directe, amb jugadores que són exemple d’esforç, passió i talent. El club agraeix la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada i els patrocinadors que ho fan possible.