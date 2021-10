“Hem exhaurit les entrades de TEDx Igualada en poc temps i molta gent s’ha quedat fora”

Entrevista a Jordi Solà, president de TIC Anoia i organitzador de TEDx Igualada

L’Escorxador i l’Ateneu Igualadí seran els espais de la primera edició del TEDx Igualada, que tindrà lloc demà dissabte. Un original format per debatre noves idees, i influir positivament en el nostre entorn.

Què us ha impulsat a crear el TEDxIgualada? Per què és necessari?

Som seguidors de les xerrades TED, del seu concepte com a xerrades curtes que acullen persones de qualsevol àmbit de coneixement, o de qualsevol cultura per difondre idees i inspirar converses interessants. I també creiem en Igualada, la seva gent i el seu potencial. Tots vam coincidir que associar TED a la nostra ciutat tindria un impacte positiu per posar-nos al nivell d’altres ciutats d’arreu del món aportant idees importants, interessants i úniques. Ens ho està demostrant la quantitat de persones involucrades en organitzar, participar, patrocinar, col·laborar o assistir a l’esdeveniment. Li estem destinant molt de temps i esforç, però la resposta que estem rebent, compensa la dedicació.

TEDxIgualada vol mostrar idees potents i actuacions excepcionals per influir positivament en el nostre entorn. Pretén promoure l’aprenentatge, la inspiració i el debat al voltant de temes rellevants, propers i d’actualitat.

Creieu que en el nostre territori hi ha un dèficit de debat sobre temes rellevants?

Sembla que sí. A Igualada tenim iniciatives molt interessants com el Tech&Drinks, els Dimarts Disruptius o les sessions d’Auga on conviden ponents experts en diferents temes i realment tenen força èxit de públic. A TEDxIgualada, per ser la primera edició, hem exhaurit les entrades en poc temps i molta gent s’ha quedat fora. D’altra banda també tenim voluntaris i ponents interessats en participar des del rereescenari i tot això vol dir que n’hi ha d’interès.

Veig que en la primera edició voleu parlar una mica de tot: tecnologia, cultura, societat… No és un risc que les conclusions siguin poc concretes?

Aquest és el repte. Tots podem conversar al voltant de qualsevol tema, sigui aportant o descobrint. Per això tots els TEDx proposen un tema que serveix de fil conductor, d’inspiració sobre el que giren les conferències. Així promovem diferents punts de vista depenent de l’àrea de coneixement o l’experiència dels ponents convidats. Aquesta varietat al voltant d’un tema pretén inspirar converses i reflexions en el públic. No aspirem a treure conclusions, només despertar l’interès i suggerir. En aquesta primera edició el tema és “Versions” on explorarem idees sobre versions en diferents àmbits, des del tecnològic fins al cultural; des del social fins al més personal.

Què heu buscat, a l’hora de seleccionar els ponents?

Varietat i sobre tot persones amb un assoliment destacat, amb bon caràcter, predisposades a treballar de valent per preparar la seva xerrada i a viure una experiència TEDx des de l’escenari. Des del primer moment tenim oberta una crida a ponents a través de la web on s’hi poden presentar, sigui en nom propi o prescrivint ponents, per participar en TEDxIgualada.

Estem treballant en una llista variada de persones expertes en diferents àmbits de coneixement, pensadors, creadors, inventors, artistes, científics, empresaris o activistes. Tenim ponents especialment amants de les xerrades TED que havien imaginat participar alguna vegada en una d’elles i ara ho fan per primera vegada des de la nostra ciutat.

En la vostra presentació de l’esdeveniment parleu “d’espectacle”, però també de “programa de conferències”. Aquesta és una de les característiques del moviment TED?

Sí. Podem dir que és un “espectacle de conferències”. No en va, els oradors es preparen intensament les seves xerrades amb suport dels nostres entrenadors TEDx d’oratòria i expressió corporal, l’actriu Xènia Castelltort i el periodista Jordi Gràcia. Volem que les seves idees es comuniquin adequadament i tinguin impacte en el públic.

TEDxIgualada, també és l’experiència que es viu al voltant de la seva organització i participació totalment voluntària on hi participen persones de diferents àmbits que mai havien coincidit i ara s’organitzen per promoure l’esdeveniment.

Quan s’hagi acabat, quin és el següent pas? Què es farà amb les conclusions que se’n treguin?

L’esdeveniment més enllà de ser una conferència de la qual se’n treguin conclusions vinculants, pretén inspirar el públic, generar idees amb impacte en la societat i crear comunitat. Un cop l’acte de TEDxIgualada hagi acabat, caldrà subtitular a l’anglès les xerrades i fer-les arribar a l’organització de TED perquè les publiquin en la seva plataforma que té més de 20 milions de subscriptors. Per fer-nos una idea del seu impacte, cada segon es visualitzen 17 xerrades TED al món. També preguntar als assistents sobre la seva experiència a través d’una enquesta per millorar i superar les exigències de TED.

A Igualada i l’Anoia hem tingut gent amb bones idees. Què falta per poder veure-les amb pràctica? Creure-hi més? Inversors? Un cop de mà de les institucions?

Per a TEDxIgualada les idees són la força que dóna força a la cultura humana, són patrons d’informació que ens ajuden a entendre i navegar pel món. Més enllà de respondre a la voluntat de realitzar alguna cosa o tirar endavant cap pla, projecte o patent, volen despertar la curiositat, obrir la ment i despertar inquietuds que pot ser algun dia esdevinguin grans projectes nascuts de la comunitat. Per això no es permeten xerrades corporatives, ni polítiques, ni religioses.

Darrere del TEDxIgualada hi ha un grup de gent molt involucrada en el sector TIC i les noves tecnologies. Podríem posar TICAnoia com un exemple de què pot donar de si posar en comú idees i defensar-les per un benefici comú?

TEDxIgualada es va promoure des de la Comissió d’Esdeveniments de l’associació i més concretament per la insistència del David Regordosa i l’empenta de l’Stephanie Marko, però no volem que sigui patrimoni del nostre col·lectiu. Igual que les TIC són transversals i estan presents arreu, des de l’organització tenim clar que TEDxIgualada és un esdeveniment des de i per a la comunitat, una experiència oberta a tothom i on tothom hi pugui sumar i participar.