Has patit de sinusitis?

Dintre dels ossos de la cara existeixen unes cavitats, maxil·lars, etmoidals, esfenoidals i frontals, que s’anomenen sins paranasals. La sinusitis és una inflamació i/o infecció dintre d’alguna o vàries d’aquestes cavitats.

Causes de la sinusitis

L’origen més habitual són els refredats comuns. Provoquen molta congestió del nas i això pot ocasionar un bloqueig de les cavitats sinusals en tapar-se l’orifici de ventilació d’aquests, i provocar cúmul de moc al seu interior. I si desenvolupen bacteris tindrem una sinusitis bacteriana. També a vegades poden ser fúngiques.

La rinitis al·lèrgica, l’envà nasal desviat, la presència de pòlips nasals així com alguna infecció dental, en poden ser també la causa.

Quins són els símptomes?

• Mal de cap o cefalea, sovint localitzada a la zona sinusal afectada. Es pot intensificar si abaixem el cap i quan ens moquem o tossim.

• Congestió nasal amb mocs groguencs i espessos.

• Malestar general, amb febre o sense.

Què he de fer?

Aquests símptomes podrien confondre’s amb una grip, que no tractaríem d’igual manera. Per això és recomanable una visita al metge.

Normalment amb una endoscòpia nasal ja podem posar el diagnòstic, i ens estalviem les radiografies. En casos molt més recurrents o si pensem en alguna possible complicació, demanarem un escàner dels sins para-nasals i nas, així com si creiem que l’origen és dentari.

Segons la severitat del quadre caldrà variar el tractament: antiinflamatoris no esteroides o corticoides. Si es tracta d’una sinusitis bacteriana no hi haurà més remei que iniciar un antibiòtic. En cas d’origen al·lèrgic també la combatrem amb antihistamínics, corticoides nasals, i amb molta cura fent servir algun descongestionant nasal.

En casos més cronificats, o que no es resolguin amb tractaments comentats, podem haver de recórrer a la cirurgia. En aquests casos, sí que farà falta un TAC o escàner de sins para-nasals, ja que ens mostrarà la forma i anatomia, per guiar-nos a fi de poder intervenir amb la màxima seguretat.

En aquests casos, a part de netejar les cavitats sinusals amb una cirurgia endoscòpica (es fa per dintre el nas), també ens hem de centrar a arreglar la causa que la pot ocasionar. Molt habitualment relacionades amb una dismòrfia o desviació de l’envà nasal del costat afectat, així com gran hipertròfia persistent dels cornets, que bloquegin el nas. En aquestes situacions caldrà fer una septoplàstia nasal (correcció de la desviació) i/o reducció dels cornets que fem amb làser díode (de contacte) o amb radiofreqüència.

SINUSITIS D’ORIGEN DENTARI

Val la pena comentar-les de manera individual, ja que en moltes ocasions no s’hi pensa.

Són una afectació, infecció dels sins maxil·lars per una comunicació bucosinusal, que hagi estat deguda a una infecció o abscés periapical, perforacions de la mucosa del terra dels sins maxil·lars durant una extracció dentària.

També en poden contribuir i ser causa de sinusitis maxil·lars les arrels dentals i cossos estranys que entrin dintre de les cavitats durant intervencions quirúrgiques pròximes a aquests.

El tractament inicial serà antibiòtic oral i antiinflamatoris. En cas de no ser suficient, caldrà realitzar una bona neteja del sinus maxil·lar, que acostuma a fer l’otorrinolaringòleg per cirurgia endoscòpica, i un posterior tancament quirúrgic de la fístula bucosinusal que farà un especialista odontòleg o un maxil·lofacial.