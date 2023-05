Diumenge, Aplec del Roser a la Tossa

Aquest diumenge 21 de maig tindrà lloc l’aplec i festa del Roser a la Tossa de Montbui, que organitza la Fundació de la Tossa, amb el suport del Consorci la Tossa.

Els actes previstos són els següents:

◆ 8:30h Caminada popular des dels diferents nuclis del municipi.

◆ 9:30h Arengarada per esmorzar.

◆ 10:15h Ballada de sardanes amb la Cobla Ressò.

◆ 11:00h Sortejos populars.

◆ 11:30h Inauguració de l’exposició Fusta i oli, pintura i artesania del Sr. Enric Mir i Malé.

◆ 12:00h Repic de campanes i missa celebrada per Mn Josep Mª Pujol, cantada per la coral Capella de Música de La Tossa.

En sortir de missa, repartiment de roses, d’aigua de roses de les almorratxes i punt de llibre de l’aplec.

◆ 13:00h Final de la festa, amb els gegants de la Tossa acompanyats del grup Xaragall i les gralles i tabals dels Diables de Montbui.

No es podrà pujar en cotxe particular, excepte les persones amb mobilitat reduïda.

Hi haurà servei de Bus des del Passeig d’Espanya i la plaça de la Sort a partir de les 8:15 i cada mitja hora.