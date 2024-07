Grup de Play Back “Llum i color”, un lloable reconeixement a uns grans “artistes” del playback

Des de l’Associació de la Gent Gran d’Igualada, del Casal del Passeig, s’està duent a terme d’ençà més de tres dècades i de manera exitosa l’activitat del playback, és a dir, la sonorització d’un número musical amb un enregistrament previ; altrament la reproducció, en el marc d’un concert, un espectacle musical o un xou, de peces musicals d’altres autors, gravades amb anterioritat.

El Grup de Play Back “Llum i color”, que ens ocupa en aquesta pàgina, va formar-se ara fa trenta-cinc anys i està integrat per quinze persones, que són: Salvador Massana, Paquita Penya, Manuel Escriche, Lorenzo Elvira, Josep Prat, Encarna Molins, Carmen Penyafiel, Ramon Sanmartí, Carmen Márquez, Amàlia Lluc, Antònia Sabaté, Pep Salom, Enric Senserrich, Francina Soler (directora) i Joan Martínez (auxiliar de la música); una composició que respon a la interpretació d’una cançó per part de cadascun, en les respectives actuacions.

Així, de la mà d’un grup que va néixer i es va formar en aquest mateix espai associatiu, a l’edifici anterior; en un primer moment les actuacions tot i realitzar-se amb total entrega, revestien maneres més rudimentària. Això és, en aquell temps, el grup se servia dels equips de so propis de l’època, lluny de l’instrumental més sofisticat dels nostres dies que els permet millors escenificacions. Teclats, guitarres elèctriques, micròfons, un bon equip de so, etc., possibiliten enregistraments de gran qualitat, susceptibles de ser arxivats a l’ordinador i transportats a qualsevol lloc, a més de l’ús propi per a l’assaig particular.

De forma rigorosa i compromesa el grup assaja cada dimarts a les dependències del mateix Casal. I és la directora del grup qui els proposa diverses cançons tenint en compte l’interès de cada peça. Tanmateix, el més important és avaluar la viabilitat de les cançons en funció que cadascú conegui íntegrament la lletra i mostri una bona coordinació dels llavis amb el text en qüestió simulant-lo com si estigués cantant simultàniament amb allò gravat. També, si és el cas de fingir que es toquen instruments és necessari reproduir bé aquesta pràctica… En definitiva, es tracta de l’escenificació d’un rol, d’una precisa sincronització entre les accions de cada intèrpret i les peces gravades; a la vegada que, la interpretació, la gràcia, el ritme i el moviment, acompanyats d’una bona acústica, àdhuc la pròpia vestimenta de cadascú, apunten a ser les claus de l’èxit. Perquè una sessió de playback, una actuació el més versemblant possible, és el que els converteix en artistes de debò.

Quant a la temàtica, si s’escau de diferents idiomes, se sol recórrer a temes actuals o dels anys 50’, 60’ o 70’, ja que les peces de dècades anteriors es consideren passades de moda, a més que la gent no atén a peces que desconeix. Així, cada setembre, amb l’inici del que podria ser un nou curs, es comença assajant les cançons que s’interpretaran al decurs de la temporada següent. Per tant, sempre s’estrena un nou espectacle, amb noves lletres, amb motiu de la Primavera Gran que se celebra durant el mes de maig, bo i participant endemés de diverses i puntuals actuacions en diferents escenaris igualadins i, com no, per nombroses poblacions de Casa Nostra i d’arreu de l’Estat espanyol.

De forma habitual, el grup ha anat actuant d’acord amb les entitats o institucions que els conviden a distintes poblacions, treballant de forma gratuïta a tots els espais que formen part dels serveis socials; a tothora, des del ferm propòsit d’oferir un espectacle que entusiasmi a tots els públics, amb bona música, amb lletres suggeridores i icòniques, i una escenificació variada i atractiva, sempre lligada a les peces interpretades.

De retruc, el grup també participa de festivals i convocatòries obertes a tots els conjunts de Playback de les diferents Associacions de la Gent Gran, dels Casals i espais de la Generalitat i dels Ajuntaments de Catalunya, compartint-se amb altres participants, també de més de 65 anys.

Al capdavall, i de forma personal, goso a dir, després d’haver seguit aquest grup, que és del tot admirable reconèixer aquests grans “artistes”, si es té en compte que: no tothom, ni qualsevol, és capaç d’interpretar i escenificar coreogràficament una peça musical, una lletra, que és un registre d’un altre autor.

Qualsevol interès sobre el Grup de Playback “Llum i color”, adreceu-vos a Associació de la Gent Gran d’Igualada, telèfon; 938033312, i Mail: gentgranigu@gmail.com

La fotografia de l’Espectacle de l’Ateneu d’enguany és de l’autor, Jaume Penya i Montes.